La inflación respalda a Powell frente a Trump: el mercado sólo da un 3% de opciones a una bajada de tipos en enero

Banqueros centrales internacionales y líderes como Lagarde y Bailey han expresado su apoyo a Powell y la autonomía de la Reserva Federal frente a las presiones políticas.

El Departamento de Justicia abrió una investigación penal sobre Powell, vista como presión política, lo que ha generado preocupación en parte del Partido Republicano por la independencia de la Fed.

El mercado sólo otorga un 3% de probabilidades a una bajada de tipos en la reunión de enero, respaldando la resistencia de Powell ante la presión de Trump.

La inflación en EE.UU. cerró 2025 en el 2,7%, cerca del objetivo de la Fed, pero aún por encima del 2% marcado como referencia.

La Reserva Federal (Fed) llega a la primera reunión de 2026 con una inflación que le permite mantener la calma, pero no bajar la guardia.

La tasa general cerró 2025 en el 2,7% interanual, niveles muy próximos al objetivo, aunque aún por encima del 2% que la institución marca como referencia.

Esa ligera distancia es la baza de Jerome Powell para resistir la presión de la Casa Blanca en pleno choque con Donald Trump.

En paralelo, el Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal sobre el banquero central, que en la Fed se interpreta como una forma adicional de presión política.

En este contexto, el mercado manda un mensaje claro: apenas otorga un 3% de opciones a un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 28 de enero; el 97% restante descuenta que la Fed dejará los tipos como están.

​Según los últimos datos publicados, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió un 0,3% en diciembre, una décima más que en el mes anterior. La inflación subyacente avanzó un 0,2% mensual, repitiendo el dato del mes previo.

En términos interanuales, el IPC general se mantiene en el 2,7% y la subyacente en el 2,6%, cifras que calcan o mejoran ligeramente las previsiones de los analistas.

​Aunque la inflación ya no está desbocada, tampoco ha vuelto al 2% marcado por la Fed. El banco central puede argumentar que la batalla contra la escalada de los precios está muy avanzada, pero no completamente ganada.

Ese matiz es clave: respalda una estrategia de paciencia y evita justificar un giro brusco hacia recortes rápidos, justo lo contrario de lo que reclama Trump.

En este escenario, la reacción de los mercados es un termómetro fundamental. Las probabilidades implícitas en los futuros de fondos federales apuntan a un 97,2% de opciones de que la Fed mantenga los tipos en la reunión del 28 de enero.

Las posibilidades de un recorte de 25 puntos básicos son de sólo el 2,8%.

Con la inflación aún por encima del 2%, la Fed tiene pocos incentivos para recortar ya los tipos.

Si se mueve demasiado rápido, corre el riesgo de reavivar las presiones sobre los precios justo cuando empieza a recuperar credibilidad tras el ciclo de subidas más agresivo en décadas.

Ese contraste entre la presión de la Casa Blanca y lo que descuentan los futuros lanza otro mensaje.

​Por ahora, el mercado confía más en que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed mantendrá una línea coherente con los datos que en la capacidad de Trump para imponer su voluntad sobre la política monetaria.

El Congreso se revuelve

Los nuevos datos de inflación se conocieron poco después de que el Departamento de Justicia abriese una investigación penal sobre Powell, formalmente vinculada a sus explicaciones al Congreso sobre la reforma de la sede de la Fed.

El propio Powell ha interpretado este movimiento como una forma de presionarle por no bajar los tipos al ritmo que quiere la Casa Blanca.

Trump ha negado haber ordenado directamente la investigación, pero no ha dejado de señalar a Powell como responsable de que el coste del dinero siga lejos de los niveles que desea para apuntalar la economía y su agenda política.

​El movimiento ha incomodado también a parte del Partido Republicano. En el Senado, varios legisladores conservadores han advertido de que la investigación se percibe como un ataque a la independencia de la Fed.

Algunos han ido más allá y han amenazado con bloquear la nominación de Trump para la presidencia de la Fed mientras siga adelante el proceso contra Powell.

Esta reacción complica los planes de relevo: cualquier sustituto percibido como demasiado alineado políticamente con Trump podría encontrarse con una confirmación difícil en la Cámara alta.

​En ese escenario, la presión sobre Powell puede terminar siendo un bumerán que incentive al banquero central a permanecer más tiempo en la Junta de Gobernadores para defender la independencia de la institución.

El mandato de Powell como presidente de la Fed termina el 15 de mayo, pero su puesto como miembro del Consejo de Gobernadores no expira hasta 2028, así que puede seguir dentro de la institución aunque deje de presidirla.

​Tres reuniones más

Así, salvo sorpresa, Powell sólo presidirá tres citas de política monetaria en 2026: las de enero, marzo y abril.

​Sin embargo, el diseño de la propia Fed evita que haya reuniones sin presidente.

Si Trump logra que el Senado confirme a un nuevo presidente de la Junta de Gobernadores, esa persona asumirá automáticamente la presidencia del FOMC y pasará a dirigir las reuniones en las que se fijan los tipos de interés.

Si el cargo de presidente de la Junta quedara vacante o el relevo se atasca en el Senado, el reglamento prevé que el vicepresidente actúe como presidente del FOMC, de modo que la toma de decisiones no se detiene.

​Cierre de filas en torno a Powell

La batalla no se libra sólo en Washington. Los principales banqueros centrales del mundo han dado un paso poco habitual: una declaración conjunta de apoyo a la Fed y a Jerome Powell.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el responsable del Banco de Canadá, Tiff Macklem, entre otros, han expresado “plena solidaridad” con la Reserva Federal y han defendido la independencia de la política monetaria.

Los firmantes insisten en que la autonomía de los bancos centrales es imprescindible para garantizar la estabilidad de precios, la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible.

En un momento en que la inflación se mantiene en el 2,7% y el mercado apenas concede un 3% de opciones a una bajada de tipos, el pulso entre Trump y Powell se lee cada vez más como un test de independencia de la Fed.