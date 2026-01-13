Trump 'ahoga' a Powell para que baje tipos y el mercado responde: cae el dólar, repunta la deuda y suben oro y plata

La tensión entre el poder ejecutivo y la Fed preocupa a inversores y exresponsables económicos, ya que puede sentar un precedente sobre los límites de la independencia del banco central.

Los mercados han reaccionado: el dólar cae, las rentabilidades de la deuda estadounidense suben, y el oro y la plata alcanzan máximos históricos como refugio ante la incertidumbre.

La Casa Blanca ha abierto una investigación penal contra Powell por los costes de la reforma de la sede de la Fed, acción que es vista como un pretexto para debilitar su independencia.

Donald Trump intensifica la presión sobre Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, exigiendo una bajada de tipos de interés para abaratar la deuda pública de EE.UU.

Donald Trump ahoga a Jerome Powell y los mercados lo notan. El oro y la plata han marcado máximos históricos en una búsqueda clara de refugio. El dólar ha cedido terreno y las rentabilidades de la deuda de Estados Unidos han subido de forma moderada en todos los plazos.

La cruzada de la Casa Blanca contra el presidente de la Fed se presenta como una guerra contra los sobrecostes de la reforma de la sede de la institución, una obra de unos 2.500 millones de dólares en varios edificios históricos de Washington.

Sin embargo, el verdadero telón de fondo es una deuda pública que ronda el 120% del PIB y el deseo de la Casa Blanca de rebajar los tipos de interés para abaratar esa losa.

A eso se suma un incentivo político más directo: tipos más bajos significan crédito más barato, hipotecas menos costosas y una economía más estimulada a corto plazo, algo que cualquier presidente puede presentar como prueba de buena gestión económica ante sus votantes.

Trump lleva meses presionando para que las tasas oficiales bajen incluso hacia el 1%, muy por debajo del rango actual, que se mueve todavía en la horquilla de entre el 3,5% y el 3,75%.

El pretexto oficial

El ataque ha dado un salto cualitativo en las últimas horas, con la apertura de una investigación penal contra Powell a cuenta de la mencionada reforma de la sede de la Fed.

La Fiscalía quiere examinar si el banquero central mintió al Congreso sobre el coste del proyecto. Powell lo niega y sostiene que la obra ha sido explicada repetidamente a los legisladores.

El propio Powell ha ido más allá y ha descrito el caso como un "pretexto" para castigarle por no seguir las preferencias de Trump sobre los tipos de interés.

La cúpula histórica de la Fed se ha alineado con ese diagnóstico. Todos los expresidentes vivos de la institución –Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan– han suscrito una carta en la que hablan de un intento sin precedentes de usar la Fiscalía para socavar su independencia.

A la crítica se han sumado además exsecretarios del Tesoro de gobiernos demócratas y republicanos, una imagen poco frecuente en Washington.

Mientras tanto, los analistas intentan traducir la ofensiva política a lenguaje de los activos financieros.

La reacción de los mercados

"La reacción inicial de los mercados parece ser negativa", subrayan desde Aberdeen. Ven "un aumento de los riesgos de que una devaluación afecte negativamente al dólar estadounidense, las acciones y los bonos".

Es decir, el ataque de Trump a Powell, que realmente es a la independencia de la Fed, no sólo golpea a la divisa, sino que también puede encarecer la financiación del país.

Las estimaciones de organismos internacionales sitúan la deuda pública de Estados Unidos alrededor del 120% del PIB, un nivel más propio de economías muy endeudadas como Italia o Japón que del país que emite la principal moneda de reserva del mundo.

Proyecciones de agencias como Scope apuntan a que ese ratio podría acercarse al 140% en 2030 si no cambia el rumbo fiscal, por encima de lo previsto para otros grandes países avanzados como Francia o Reino Unido.

Con una deuda tan grande, cada décima de tipo de interés se traduce en miles de millones de dólares adicionales en pago de intereses.

Por eso empieza a sonar con fuerza un concepto técnico, pero muy político: dominancia fiscal.

Significa, en esencia, que la política fiscal —decisiones de gasto e impuestos— arrincona a la política monetaria, empujando al banco central a mantener tipos más bajos de lo que recomendaría el objetivo de controlar la inflación.

De esta forma, el Tesoro, en este caso el estadounidense, puede seguir financiándose sin sobresaltos.

"Independientemente de si esta acción legal tiene fundamento, indica que la Administración Trump está dispuesta a seguir presionando a la Fed para que aplique una política monetaria más flexible", advierten desde Aberdeen.

Para los analistas de Scope Ratings, la investigación penal contra Powell "intensifica aún más la creciente presión política y jurídica del poder ejecutivo sobre la independencia y la credibilidad de un pilar fundamental del sistema de gobierno estadounidense".

Por ahora no se está produciendo un terremoto financiero, pero los mercados ya empiezan a mostrar ciertos nervios.

El índice dólar, que mide la evolución de la divisa estadounidense frente a las principales monedas del mundo, ha perdido fuerza, alejándose de los 99 puntos. En paralelo, el euro ha avanzado hacia 1,17 billetes verdes.

Las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense, que se mueven en sentido inverso a los precios, han repuntado levemente.

El interés ofrecido por la deuda a dos años ronda el 3,54%, a diez años supera el 4,17% y el de treinta años se acerca al 4,83%. Son subidas pequeñas, pero encajan con que los inversores empiezan a pedir algo más de rentabilidad por prestar a EEUU.

Donde el mensaje es más rotundo es en los metales preciosos. El oro y la plata han marcado nuevos máximos históricos por encima, respectivamente, de los 4.600 y los 86 dólares por onza.

En Julius Baer creen que, si la Casa Blanca sigue metiendo mano en la Fed y se debilita su independencia, más inversores buscarán refugio en oro y plata, y eso será uno de los motores de las subidas de estos metales en 2026.

Tensión estructural

El episodio, en palabras de Manuel Pinto, analista de XTB, "trasciende una investigación administrativa y se inscribe en una tensión estructural entre política y política monetaria en EEUU".

Pinto destaca que la reacción inmediata de los mercados refleja la sensibilidad de los inversores "ante cualquier señal de politización de la Fed".

Y lanza una advertencia de fondo: si se confirma un uso instrumental de la vía judicial, "el caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder ejecutivo frente a una institución clave para la estabilidad financiera global".

En este contexto, el calendario añade más presión. El mandato de Powell termina en mayo, pero su puesto como gobernador se extiende hasta 2028. Hasta ahora se daba por hecho que dejaría la institución al acabar la presidencia.

Tras la ofensiva legal, algunos analistas se preguntan si decidirá quedarse para reforzar la señal de independencia, incluso a costa de asumir riesgos personales.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca prepara el nombramiento del próximo presidente de la Fed, un puesto que será decisivo para saber si el banco central resiste la presión o se inclina hacia una política más dócil.