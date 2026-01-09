Sánchez renuncia a presentar candidato para sustituir a Guindos y deja a España sin silla en el directorio del BCE

España vuelve a correr el riesgo de quedar excluida del directorio del BCE, algo que solo ha ocurrido una vez desde la creación del euro y nunca ha sucedido con Alemania, Francia o Italia.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirma que luchará por recuperar una silla para España en la cúpula del BCE cuando se renueven varios cargos importantes hasta 2027.

Seis aspirantes, entre ellos Olli Rehn, gobernador del Banco de Finlandia, compiten por la vicepresidencia del BCE. Rehn es considerado el favorito para el puesto.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no presentar candidato para sustituir a Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE, dejando a España sin representación en el Comité Ejecutivo al menos un año.

El Gobierno de Pedro Sánchez renuncia a presentar candidato para sustituir a Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) cuando expire su mandato el 31 de mayo, lo que significa que España se quedará al menos un año sin silla en el Comité Ejecutivo, el máximo órgano de dirección formado por 6 miembros.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que peleará por devolver a España a la cúpula del BCE cuando se renueven los próximos tres asientos -incluida la presidencia y el cargo de economista jefe- de aquí a diciembre de 2027. Sin embargo, no aclara a qué posición aspira ni quién sería su candidato. Tampoco ha desvelado si cuenta con alguna garantía de que nuestro país no volverá a ser marginado en el BCE.

Tras el cierre este viernes del plazo de nominaciones, seis aspirantes se han lanzado a la carrera por la vicepresidencia del BCE. El Eurogrupo tiene previsto discutir la designación en su reunión del 19 de enero, aunque no está claro que se vote dada la gran cantidad de competidores. En cualquier caso, el favorito absoluto es Olli Rehn, actual gobernador del Banco de Finlandia.

Los cuatro miembros del directorio del BCE cuyo mandato expira de aquí a finales de 2027 BCE

Se trata de un viejo conocido para España: durante la crisis de deuda y el rescate bancario ocupó el cargo de comisario de Asuntos Económicos y defendió que nuestro país debía aplicar una devaluación salarial del 10%. En los últimos años, sin embargo, ha adoptado una postura más flexible, hasta ser considerado una de las ‘palomas’ del BCE.

Los otros cinco candidatos son: el gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, que fue presidente del Eurogrupo de 2018 a 2020; el gobernador del Banco de Croacia, Boris Vujcic; el exministro de Finanzas de Lituania, Rimantas Sadzius; el gobernador del Banco de Estonia, Madis Müller; y Martin Kazaks, que ocupa el mismo cargo en Letonia.

El ganador necesita una mayoría cualificada reforzada de los Estados miembros de la zona euro: el apoyo del 72 % de los Estados de la zona euro (es decir, al menos 16 de los 21 países), que representen al menos el 65 % de la población de la zona euro. El nombramiento lo realizará el Consejo Europeo tras consultar tanto al BCE como a la Eurocámara.

"España empujará por mantener una representación significativa (en el BCE) como nos corresponde, tanto por cuota accionarial como por importancia de la economía española en el área euro", dijo el ministro de Economía el pasado martes al ser preguntado por la renovación del Comité Ejecutivo.

"En su momento, tomaremos la decisión tanto sobre el puesto como sobre las candidaturas. Pero no nos van a faltar candidatos ni candidatas excelentes, porque España es una estupenda cantera para puestos internacionales en materia económica", sostiene Cuerpo.

Según una regla no escrita, las cuatro grandes potencias de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y España) tienen garantizada de forma permanente un asiento en la cúpula del BCE. Esta norma solo se ha roto una vez, con la expulsión de España entre 2012 y 2018.

En sus memorias, el propio Guindos asegura que se trató de un castigo de la canciller alemana Angela Merkel por las políticas económicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que llevaron a nuestro país al borde del rescate total.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el vicepresidente Luis de Guindos, durante la reunión de este jueves en Fráncfort BCE

Ahora, el Gobierno de Sánchez vuelve a correr el riesgo de perder definitivamente la silla de España en el directorio del BCE si no juega bien sus cartas. Sobre todo en un momento en el que se ha quedado aislado en la UE por su negativa a subir el gasto en Defensa o sus políticas migratorias contrarias al consenso comunitario.

A priori, no está previsto que un país pueda mantener indefinidamente la vicepresidencia, lo que ha provocado que nuestro país se quede de nuevo sin representación en la cúpula del BCE al menos un año. Pero es algo que tampoco ha sucedido nunca antes ni con Francia, ni con Alemania ni con Italia.

En los próximos dos años concluye el mandato del economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane (mayo de 2027); la presidenta Christine Lagarde (octubre de 2027); y la representante alemana en el Comité Ejecutivo, Isabel Schnabel (diciembre de 2027).

La silla más preciada es la de la presidencia del BCE, un puesto para el que todos los medios económicos internacionales de prestigio señalan como favorito al exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que competiría con el holandés Klaas Knot y los alemanes Joachim Nagel e Isabel Schnabel y el holandés Klaas Knot como principales rivales.

¿Apoyaría el Gobierno de Sánchez a Hernández de Cos, aunque fue nombrado por el PP? Aunque Cuerpo elogia al exgobernador (que ahora dirige el Banco Internacional de Pagos en Basilea) cada vez que se le pregunta, siempre evita cuidadosamente comprometerse a nada.

"Todos tenemos la más alta estima del señor Pablo Hernández de Cos, un excelente profesional, con una carrera, una experiencia internacional más que contrastada, con el reconocimiento de sus pares", aseguró el ministro de Economía en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros.