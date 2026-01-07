La inflación de la eurozona baja al 2% en diciembre y permite al BCE mantener los tipos de interés sin cambios

España registró la inflación más alta entre las principales economías del euro con un 3%, por encima de Alemania (2%), Italia (1,2%) y Francia (0,7%).

Los precios de los servicios descendieron al 3,4%, pero siguen liderando la inflación en la eurozona. Alimentos, alcohol y tabaco suben un 2,6%.

El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% tras esta reducción, mientras la inflación subyacente también cae una décima hasta el 2,3%.

La inflación de la eurozona bajó al 2% en diciembre, alineándose con el objetivo del Banco Central Europeo para la estabilidad de precios.

La inflación de la eurozona bajó una décima en diciembre gracias a la mayor caída del precio de la energía, hasta situarse en el 2%, en línea con el objetivo que el Banco Central Europeo (BCE) considera compatible con la estabilidad de precios, según la estimación preliminar publicada este miércoles por Eurostat.

El buen dato permite a la institución dirigida por Christine Lagarde mantener, de momento, sin cambios los tipos de interés en el actual nivel del 2%. La primera reunión del año del Consejo de Gobierno se celebrará el 5 de febrero.

Además, la inflación subyacente -que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco, los elementos más volátiles- también se redujo una décima en diciembre, hasta situarse en el 2,3%.

Finalmente, el nivel de precios de los servicios -otro de los indicadores que sigue muy de cerca el BCE para definir su política monetaria, también cae ligeramente del 3,5% en noviembre al 3,4% en diciembre.

En todo caso, el sector servicios sigue siendo el que registró la mayor tasa interanual de inflación de la eurozona en diciembre. En segundo lugar se sitúan los alimentos, el alcohol y el tabaco, con una subida del 2,6% frente al 2,4% de noviembre.

Finalmente, los precios de los bienes industriales no energéticos se incrementaron un 0,4% (frente al 0,5% en noviembre), mientras que la energía cae un 1,9% (frente al -0,5% en noviembre).

Entre los grandes países de la eurozona, España es el que registró una inflación más alta en diciembre, el 3%, un punto por encima de la media de la eurozona, lo que se traduce en una pérdida de competitividad.

En Alemania el índice de precios de consumo armonizado bajó del 2,6% en noviembre al 2% en diciembre, mientras que en Italia la inflación se sitúa en el 1,2% y en Francia en el 0,7%.

En la última reunión de 2025, Lagarde aseguró que el BCE está ahora mismo en una "buena posición" con los tipos en el 2%, ya que la inflación se ha situado de forma sostenible alrededor del objetivo, mientras que el crecimiento de la eurozona resiste pese a la incertidumbre creada por las políticas de Donald Trump.

La presidenta se esforzó además en alejar lo máximo posible la perspectiva de un incremento del precio del dinero, un movimiento que empiezan a defender ya Alemania y el resto de 'halcones' del BCE. "Todas las opciones deben seguir sobre la mesa", defiende Lagarde.