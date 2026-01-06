Hernández de Cos y Knot, candidatos favoritos para presidir el BCE, según el 'FT'

La elección del presidente del BCE corresponde al Consejo Europeo y suele estar influida por negociaciones entre los países miembros.

El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y su homólogo holandés, Klaas Knot, encabezan la quiniela de candidatos a suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), según una encuesta del Financial Times.

De los 70 economistas que respondieron al medio sobre el futuro presidente del BCE, el 26% elegiría a Hernández de Cos para relevar a Lagarde a partir de noviembre de 2027, cuando finalice el mandato no renovable de ocho años de Lagarde.

Por su parte, Knot, cuyo segundo mandato de siete años como gobernador del banco central holandés expiró en junio, recibió el respaldo del 24% de los encuestados.

Otros dos candidatos alemanes también se sitúan en la parte alta de la quiniela. Se trata del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, que obtuvo el 14% de votos a favor en la encuesta, y la miembro del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, que recibió el 7% del apoyo.

La presidencia del BCE es designada por el Consejo Europeo, previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE, si bien el cargo ha estado históricamente sujeto a negociaciones entre las capitales europeas.

Hernández de Cos ocupó el cargo de gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024, es doctor en Economía por la Universidad Complutense y está especializado en macroeconomía, política fiscal, política monetaria y estabilidad financiera.

Una vez finalizado su mandato al frente de la autoridad monetaria española, se incorporó en julio de 2024 al claustro de la escuela de negocios IESE como profesor de Economía, y un año más tarde, fue nombrado director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió el pasado jueves que España mantenga "una representación fuerte" en la autoridad monetaria europea una vez concluya el mandato del actual vicepresidente, Luis de Guindos, que termina esta primavera.