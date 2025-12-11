Cuerpo asegura que peleará para mantener a España en la cúpula del BCE pero no revela candidatos ni plazos

El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, figura entre los favoritos para ocupar la presidencia del BCE, aunque el Gobierno no concreta aún su apoyo.

La renovación de la cúpula del BCE coincide con el final del mandato del vicepresidente español, Luis de Guindos, en 2026, y otros altos cargos en los próximos años.

Cuerpo no ha revelado a qué puesto aspira España ni quién será el candidato propuesto para la cúpula del BCE.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reafirma que España luchará por mantener su puesto en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que peleará para mantener a España en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) -su máximo órgano de dirección formado por 6 miembros-, pero no ha aclarado a qué puesto aspira ni qué candidato o candidata tiene previsto postular.

"España tiene un mensaje muy claro aquí: que se quiere permanecer en esa Comisión Ejecutiva (sic), quiere seguir teniendo un rol preponderante también en el Banco Central Europeo", ha dicho Cuerpo a su llegada a la reunión de ministros de Economía de la eurozona.

El ministro de Economía ha esgrimido "el excelente momento que está atravesando nuestra economía" y el "peso que tiene España como accionista del BCE". "Presentaremos una candidatura potente y competente. Cuando podamos dar información sobre el puesto concreto y la candidatura, lo haremos", se ha limitado a decir.

El Eurogrupo ha incoado este jueves el proceso formal para designar al sucesor del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, cuyo mandato finaliza a finales de mayo de 2026. La salida del español da el pistoletazo de salida a la renovación de dos tercios de la cúpula del BCE en apenas dos años.

En este periodo concluye el mandato del economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane (mayo de 2027); la presidenta Christine Lagarde (octubre de 2027); y la representante alemana en el Comité Ejecutivo, Isabel Schnabel (diciembre de 2027).

Según una regla no escrita, las cuatro grandes potencias de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y España) tienen garantizada de forma permanente una silla en la cúpula del BCE. Esta norma solo se rompió con la expulsión de España entre 2012 y 2018.

En sus memorias, el propio Guindos asegura que se trató de un castigo de la canciller alemana Angela Merkel por las políticas económicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que llevaron a nuestro país al borde del rescate total.

Ahora, el Gobierno de Sánchez vuelve a correr el riesgo de perder de forma permanente la silla de España en la cúpula del BCE si no juega bien sus cartas. Sobre todo en un momento en el que se ha quedado aislado en la UE por su negativa a subir el gasto en Defensa y por sus políticas migratorias contrarias al consenso comunitario.

A priori, no está previsto que un país pueda mantener indefinidamente la vicepresidencia, por lo que en principio tendría que optar por otro de los puestos.

La silla más preciada es la de la presidencia del BCE, un puesto para el que todos los medios económicos internacionales de prestigio señalan como favorito al exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, con los alemanes Joachim Nagel e Isabel Schnabel y el holandés Klaas Knot como principales rivales.

¿Apoyaría el Gobierno de Sánchez a Hernández de Cos, aunque fue nombrado por el PP? "Yo creo que no es el momento de hablar de nombres, pero desde luego ya saben cuál es mi opinión con respecto al exgobernador, que no puede ser mejor", responde Cuerpo.

"Es una persona que tiene una experiencia y una reputación excelente, no solo en España sino también a nivel internacional. Está realizando, de hecho, ahora también una labor muy importante al frente del Banco Internacional de Pagos. Es un referente en España, como he dicho, pero también a nivel internacional", ha insistido.

Pero a continuación ha añadido que "hay muchas personas cualificadas de sobra como para que España pueda presentar una candidatura potente, competente y fuerte a la altura de cualquier país".