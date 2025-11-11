La UE lanza la renovación de la cúpula del BCE con Hernández de Cos en las quinielas para suceder a Lagarde

El equilibrio entre países, género y posturas económicas será clave en la elección, donde España busca mantener su representación en el directorio del BCE tras el proceso de renovaciones.

El Banco Central Europeo (BCE) afronta en los próximos meses la renovación de dos tercios de su cúpula -incluidos los puestos clave de presidencia, vicepresidencia y economista jefe-, en una pugna en la que los Estados se juegan su influencia sobre este órgano clave que fija los tipos de interés, llamado a ganar aún más peso con el lanzamiento del euro digital o el refuerzo de la moneda única en la escena internacional.

Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales, se perfila como uno de los principales favoritos para suceder a Christine Lagarde al frente del BCE, según las quinielas de los grandes medios económicos internacionales.

Sus rivales principales: el holandés Klaas Knot, destacado halcón del Consejo de Gobierno en su etapa como gobernador del Banco de Holanda, y el actual presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, también abanderado de la línea dura en política monetaria, apuntan Bloomberg y el Financial Times.

El Eurogrupo dará este miércoles el pistoletazo de salida a los cambios en la cúpula del BCE con el lanzamiento formal del procedimiento para sustituir al actual vicepresidente, Luis de Guindos, cuyo mandato es el primero que expira: el 31 de 2026, según han informado fuentes diplomáticas.

Después habrá que renovar al economista jefe del BCE, un cargo que ocupa el irlandés Philip Lane hasta el 31 de mayo de 2027. La siguiente en marcharse será la presidenta Lagarde, el 31 de octubre de 2027. La renovación parcial se cerrará con la salida de la alemana Isabel Schnabel el 31 de diciembre de 2027.

Un rompecabezas extremadamente complejo de resolver, dado que hay que mantener el equilibrio entre países grandes y pequeños, entre norte y sur y también entre hombres y mujeres.

De momento, el único candidato declarado para sustituir a Guindos es el actual gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn. Un viejo conocido de España porque ocupaba el cargo de comisario de Asuntos Económicos durante la crisis de deuda y el rescate bancario y defendió que nuestro país debía aplicar una devaluación salarial del 10%, aunque en los últimos años ha evolucionado hacia una postura más flexible.

Entre sus posibles rivales se cita al gobernador del Banco de Croacia, Boris Vujcic; pero también al de Letonia, Martins Kazaks; o el de Grecia, Giannis Stournaras. La elección se decide por mayoría cualificada y de ella dependerá el encaje del resto de piezas.

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que decidir si lucha por mantener este puesto (Bloomberg habla de una posible candidatura de Nadia Calviño, presidenta del BEI) o acepta quedarse temporalmente sin representantes en el directorio del BCE a la espera del resto de sustituciones, en particular la de Lagarde.

Para llegar a la presidencia del BCE, Hernández de Cos, que fue nombrado en el Banco de España por Mariano Rajoy, necesitaría el apoyo de Sánchez. La prensa internacional destaca de él que es un economista respetado y pragmático que cumple todos los requisitos que exige el cargo. Sería también el favorito de Mario Draghi.

"Tiene un perfil muy bueno por su experiencia, cualificaciones y reputación. Creo que vale la pena que el Gobierno apriete si ve que tiene posibilidades, porque sería posiblemente el puesto de más alto nivel que hayamos ostentado", explica a este periódico Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics.

No obstante, la candidatura de Hernández Cos choca a su juicio con dos escollos importantes. En primer lugar, frente al elevado perfil público de los anteriores presidentes, el exgobernador del Banco de España es una persona "más técnica y discreta".

"El segundo es que es posible que después de Draghi y Lagarde, haya más presión para que el siguiente presidente del BCE sea alguien más cercano a los 'halcones', y De Cos está considerado más 'paloma', dentro de lo moderado", señala Talavera.

En el bando de los 'halcones' estarían precisamente las candidaturas del holandés Knot y el alemán Nagel. Del primero se dice que ha moderado sus posiciones desde la crisis de deuda y que es el preferido por la propia Lagarde. “Tiene el intelecto, la resistencia y la capacidad para integrar a las personas, y esa es una habilidad rara y muy necesaria”, ha dicho la presidenta.

En cuanto al presidente del Bundesbank, juega a su favor que Alemania nunca ha ocupado hasta ahora la presidencia del BCE, mientras que Francia lo ha hecho ya dos veces. Sin embargo, Nagel fue escogido por el anterior Gobierno de Olaf Scholz y no está claro que vaya a contar ahora con el apoyo de Friedrich Merz.

"Si algo nos enseñó la última elección de Lagarde fue que ninguno de los que apuntaban como favoritos salió ganador, y ella ni siquiera estaba en las quinielas, así que mi conclusión es que las apuestas a día de hoy tienen poco valor", señala el economista jefe para Europa de Oxford Economics.

En todo caso, la tradición marca que los 4 grandes de la eurozona -Alemania, Francia, Italia y España- tienen garantizado un asiento entre los seis miembros del Comité Ejécutivo del BCE.

Este pacto no escrito solo se ha roto una vez: cuando nuestro país perdió su puesto en 2012, en pleno apogeo de la crisis de deuda. En sus memorias, Guindos asegura que fue un castigo de la canciller alemana Angela Merkel por la política económica del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora, el Gobierno de Sánchez deberá jugar bien sus cartas para garantizar que, pase lo que pase, España no vuelva a perder su silla en el directorio del BCE al final de este proceso de renovación.