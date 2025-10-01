El Supremo impide que Trump despida ya a Lisa Cook como gobernadora de la Fed

El Tribunal Supremo de Estados Unidos frena, de momento, el despido de Lisa Cook de la Reserva Federal (Fed). De esta forma, la gobernadora del banco central permanecerá en su cargo hasta que haya una sentencia en firme.

Es decir, Cook seguirá formando parte de la Fed al menos mientras el caso judicial de su despido siga abierto. La Administración Trump anunció su cese en agosto, haciendo saltar las alarmas sobre la independencia de la Fed.

Los jueces que forman parte del Tribunal se han negado a resolver de inmediato la solicitud del Departamento de Justicia de suspender la orden judicial que impedía temporalmente a Trump destituir a Cook.

Cabe recordar que la economista fue designada por el expresidente demócrata Joe Biden.

La Corte Suprema ha aplazado la resolución hasta que los jueces escuchen los argumentos orales. La vista tendrá lugar el próximo 26 de enero.

La Casa Blanca decidió elevar al Tribunal Supremo su solicitud para despedir Cook a mediados del pasado septiembre, después de que el Tribunal de Apelaciones desestimase su petición.

El Departamento de Justicia recurrió así a la corte de mayor rango del país para que esta impidiese temporalmente a Cook continuar en su puesto por haber, presuntamente, cometido fraude hipotecario.

Sin embargo, la Corte ha tomado la decisión contraria. Y ello a pesar de contar con una mayoría conservadora de 6 a 3 miembros.

Trump despidió a Cook a finales de agosto a raíz de una denuncia penal que alegaba que la economista declaró falsamente propiedades en Míchigan y Georgia como residencias habituales con apenas semanas de diferencia en 2021.

Además, habría presentado también, supuestamente, un tercer inmueble como segunda residencia.

El despido de Cook supone un intento más del republicano por deshacerse de un miembro de una institución independiente que, según la ley federal, no puede ser destituido sin causa justificada.

