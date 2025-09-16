La Fed se prepara para bajar los tipos de interés por primera vez desde el regreso de Trump

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) bajará este miércoles los tipos de interés. El primer recorte de las tasas de referencia desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca las dejará en el rango de entre el 4% y el 4,25%.

La institución presidida por Jerome Powell retomará los recortes tras haber dejado los tipos de interés en el rango de entre el 4,25% y el 4,5% los últimos nueve meses.

El banco central moverá ficha ante el agotamiento del mercado laboral estadounidense y no a consecuencia de los incesantes ataques que la Administración Trump ha llevado a cabo con la intención de modificar la política monetaria.

Los analistas de Ebury señalan que "con casi total certeza", la Fed bajará los tipos en la reunión del miércoles, "ya que los últimos datos de empleo sugieren que el banco se ha quedado muy detrás de la curva".

Será, si se cumple este vaticinio, la primera bajada de tipos de interés de este año, y "no se espera", indican los mismos expertos, que el recorte sea de 50 puntos básicos.

Un descenso de tal calibre "podría generar pánico y provocar caídas muy fuertes en los mercados financieros". Sea de 25 o de 50 puntos básicos, con el recorte de este jueves el banco central estadounidense reiniciará el ciclo de descensos.

La Fed comenzó a reducir las tasas de referencia hace justo un año, en septiembre de 2024. La bajada de tipos aprobada entonces sí fue de 50 puntos básicos.

La reducción llegó tras casi catorce meses en los que los tipos de interés se mantuvieron sin cambios en la horquilla de entre el 5,25% y el 5,5%, máximos desde enero de 2001.

La Fed volvió a recortar el precio del dinero en noviembre —justo dos días después de que se celebrasen las elecciones presidenciales en Estados Unidos— y también en diciembre. En ambos casos, los movimientos fueron de 25 puntos básicos.

Por tanto, este será el primer descenso desde que Donald Trump se convirtió el pasado enero en el 47º presidente de Estados Unidos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el propio Trump, distintos miembros de su Administración y varios senadores republicanos han criticado ferozmente la postura de la Fed, de esperar y ver cuál es el impacto de las políticas del Gobierno antes de retomar las bajadas de las tasas.

El republicano ha llegado a llamar a Powell "idiota" y "lento" por no recortar los tipos. El magnate, quien ha solicitado una bajada del precio del dinero de 300 puntos básicos, incluso ha puesto sobre la mesa el despido del banquero central.

La Administración Trump también ha presionado a la Fed con el sobrecoste de la renovación de la sede que la autoridad monetaria tiene en Washington.

Con la independencia de la institución en el punto de mira de los inversores, el último paso para influir en las decisiones de política monetaria ha sido el despido de Lisa Cook, economista y primera mujer afroamericana en formar parte a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

La salida no se ha producido. Una jueza federal ha frenado el cese de Cook, decisión que mantiene a la economista en el cargo mientras se resuelve la disputa legal.

Con la participación de Stephen Miran en el aire –ocupa la vacante dejada por Adriana Kugler–, Trump cuenta con dos gobernadores afines en esta reunión.

Uno de ellos es Christopher Waller -su nombre se incluye en las quinielas para convertirse en próximo presidente de la Fed-. La otra es Michelle Bowman, recién nombrada vicepresidenta de supervisión.

100% a una bajada

El mercado da por hecho que el desenlace de esta reunión, que cuando menos se presume incómoda, será una bajada de tipos. Las posibilidades de que el recorte tenga lugar son del 100%.

Los inversores no han variado sus expectativas a pesar del repunte de la inflación. La tasa general del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EEUU sumó dos décimas en agosto, hasta alcanzar el 2,9%.

A su vez, la tasa subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, se mantuvo en el 3,1%.

La razón principal por la que un descenso de los tipos de interés está totalmente descontado es el enfriamiento del mercado laboral estadounidense. Son varias las referencias conocidas que dibujan dicha fotografía.

El mercado laboral

Por un lado, entre abril de 2024 y marzo de 2025, el país creó 911.000 puestos de trabajo menos de los calculados inicialmente.

No ha sido la única revisión. En mayo y junio, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) redujo en 258.000 los puestos de trabajo generados en mayo y junio.

De esta forma, en mayo se crearon 19.000 empleos, mientras que en junio se destruyeron 13.000.

En julio fueron 79.000 nuevos puestos de trabajo, pero en agosto la cifra volvió a reducirse a 22.000. La tasa de paro se elevó al 4,3%. Es la más alta desde hace casi cuatro años.

Cabe recordar que, a diferencia de otros bancos centrales, la Fed tiene un doble mandato: la estabilidad de precios y el máximo empleo.

El instituto emisor estadounidense tiene la responsabilidad de promover ambos objetivos de forma simultánea. Es decir, la política monetaria debe equilibrar estos dos fines, aunque a veces puedan entrar en conflicto.

Más allá de septiembre

Para los expertos de AXA IM, "un recorte de 25 puntos básicos el 17 de septiembre parece ahora seguro". Y advierten de que "los débiles datos de empleo han alimentado las expectativas de que la Fed recortará los tipos en 1,5 puntos porcentuales durante el próximo año".

En opinión de los mismos analistas, esa hoja de ruta es "consistente con una economía mucho más débil". "Si los mercados estuvieran en lo correcto, la Fed estaría descontando una recesión", alertan.

Una vez los miembros del banco central comuniquen su decisión sobre los tipos de interés, publicarán el conocido como diagrama de puntos, que refleja sus previsiones sobre dónde estarán las tasas de referencia en 2025, 2026 y 2027.