Lagarde (BCE) anticipa una desaceleración de la eurozona y advierte de la persistente incertidumbre arancelaria

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, prevé que la actividad económica de la zona euro perderá impulso en el tercer trimestre por la implementación de los aranceles acordados y la normalización de los flujos comerciales tras las medidas en anticipación de las tarifas aplicadas en los primeros meses del año.

"Se espera que el crecimiento se desacelere en el tercer trimestre a medida que esta anticipación se vaya diluyendo", ha advertido la francesa durante su participación en el Consejo Empresarial Internacional del Foro Económico Mundial, en Ginebra.

También ha señalado que el reciente acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos impone aranceles más altos a las mercancías de la zona euro en comparación con la situación anterior al mes de abril.

En este sentido, la presidenta del BCE ha destacado que el acuerdo comercial con EEUU establece un arancel promedio efectivo estimado entre el 12% y el 16% para las importaciones estadounidenses de bienes de la zona euro, lo que es ligeramente superior, aunque cercano, a los supuestos utilizados por el BCE en sus proyecciones.

"El resultado del acuerdo comercial está muy por debajo del escenario severo de aranceles estadounidenses superiores al 20% para los bienes de la zona euro previsto en las proyecciones de junio", ha destacado.

Incertidumbre

Eso sí, ha reconocido que "persiste la incertidumbre", ya que los aranceles específicos sobre productos farmacéuticos y semiconductores siguen sin estar claros.

De este modo, el BCE tendrá en cuenta las implicaciones del acuerdo comercial entre la UE y EEUU para la economía de la zona euro en las proyecciones de septiembre, que guiarán las decisiones del Consejo de Gobierno de la entidad durante los próximos meses.

Asimismo, si bien EEUU es, y seguirá siendo, un socio comercial importante, Lagarde ha defendido la necesidad de que Europa busque profundizar sus lazos comerciales con otras jurisdicciones, aprovechando las fortalezas de su economía orientada a la exportación, ya que es el principal socio comercial de 72 países y cuenta con la mayor red de acuerdos comerciales del mundo.