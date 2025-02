Los 'halcones' del BCE inician su ofensiva para poner fin a los recortes de tipos de interés

Los 'halcones' del Banco Central Europeo (BCE), defensores de la línea dura en el combate contra la inflación, empiezan su ofensiva para detener o al menos dejar en pausa el ciclo de recortes de los tipos de interés iniciado en verano del año pasado. La primera salva de artillería la ha disparado este miércoles Isabel Schnabel, la representante alemana en el Comité Ejecutivo, el directorio de la institución que dirige Christine Lagarde.

"Nos estamos acercando al punto en que quizás tengamos que hacer una pausa o detener nuestros recortes de tipos", ha asegurado Schnabel en una entrevista al periódico Financial Times. Su argumento es que ya no está claro que la política monetaria se sitúe en territorio restrictivo (aunque el BCE dijo en enero que sí es así) y que vuelve a haber riesgos al alza para la inflación debido a la inestabilidad geopolítica (incluyendo un posible alto el fuego en Ucrania) y el repunte de la energía.

"Cuan do todavía estaba relativamente claro que la política monetaria era restrictiva, se podía inferir de ello la dirección del viaje (que los tipos seguirían bajando) Pero esto ya no es así. Y por eso, para mí, la dirección del viaje ya no está tan clara", sostiene Schnabel.

"La inflación interna sigue siendo alta, el crecimiento salarial sigue siendo elevado y hemos visto nuevos shocks en los precios de la energía", subraya la banquera alemana.

"La volatilidad reciente (en los precios de la energía) ha sido extrema. Antes de la caída de los precios del gas, la situación era claramente inflacionaria. Pero ahora tenemos que ver cómo evoluciona. En general, considero que los riesgos para nuestras perspectivas de inflación están algo sesgados hacia el alza. Así que no descartaría que la inflación vuelva al 2% más tarde de lo que habíamos previsto. Pero eso aún está por verse", alega.

Schnabel admite implícitamente que su propuesta de poner fin a los recortes de tipos es todavía minoritaria en el Consejo de Gobierno del BCE. "Tenemos que empezar la discusión", asegura al ser preguntada por esta cuestión.

Desde junio de 2024, el BCE ha ejecutado un total de 5 recortes de los tipos de interés, de un cuarto de punto cada uno, lo que se ha traducido en una disminución del 4% al 2,75% de la facilidad de depósito, la tasa que ahora mismo guía la orientación de la política monetaria. Lo ha hecho en respuesta a la bajada de la inflación hasta acercarse al objetivo del 2% y al frenazo de la actividad económica en la eurozona.

Tras la última reunión de enero, la presidenta Lagarde señaló que los recortes de tipos continuarían en los próximos meses. "Es prematuro discutir en qué punto debemos parar", dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno. Pero los 'halcones' del BCE ya no están de acuerdo con esta evaluación y presionan para poner fin ya a las rebajas del precio del dinero. La próxima reunión del BCE está programada para el jueves 6 de marzo.