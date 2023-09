Calviño espera que el BCE ponga fin al ciclo de subidas de tipos tras el último incremento del jueves

La vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, espera que el Banco Central Europeo (BCE) ponga fin al actual ciclo de subidas de tipos de interés tras la última subida de un cuarto de punto ejecutada en el Consejo de Gobierno de este jueves. Desde julio de 2022, la institución dirigida por Christine Lagarde ha realizado diez subidas consecutivas, aumentando el precio del dinero del cero hasta el 4,5%, el nivel más alto desde 2001.

"Prestaremos gran atención a las explicaciones del BCE sobre la decisión de ayer, que (aparentemente, y supongo que así nos lo confirmarán) está probablemente poniendo fin al muy rápido incremento de los tipos de interés que hemos vivido en los últimos 12 meses", ha explicado Calviño a su llegada a la reunión de la reunión informal de ministros europeos de Finanzas que se celebra en Santiago de Compostela, en la que ejerce de anfitriona.

Los Veintisiete tienen previsto discutir sobre cómo mejorar la coordinación entre política fiscal y monetaria en presencia de la propia Lagarde. La vicepresidenta primera sostiene que España afronta este debate "en una situación relativamente cómoda" después de que Bruselas haya revisado al alza hasta el 2,2% su previsión de crecimiento para este año.

[Calviño tendrá que esperar: los ministros de Economía de la UE aplazarán la elección de la nueva presidencia del BEI]

"España será este año la economía europea que más crezca. Y será también el próximo año la que más crezca en la eurozona. Además, ahora mismo es el país con menos inflación en Europa", ha destacado.

Tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL-Invertia, Calviño ha señalado que en la reunión de Santiago de Compostela no habrá ninguna decisión sobre la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, pese a que así lo había anunciado el Gobierno de Sánchez. La vicepresidenta primera lidera ahora mismo la carrera, en estrecha competencia con la vicepresidenta de la Comisión y azote de las Big Tech Margrethe Vestager.

"Puede que la presencia de alguno de los candidatos lleve a conversaciones (...) Lo que está previsto es que haya un punto de información durante el desayuno informal mañana. El ministro de Finanzas belga, que es el que está dirigiendo todo este proceso, informará al resto de ministros sobre el lanzamiento del proceso de decisión", ha explicado.

"Personalmente, yo no voy a abordar esta cuestión porque no me parece adecuado, teniendo en cuenta que presido estas reuniones del Ecofin informal y que nos encontramos en España. Y no solo en España: en mi tierra, en Galicia, aquí en Santiago de Compostela", se ha justificado la vicepresidenta.

No forzar la elección

Calviño tampoco ha querido pronunciarse sobre sus opciones para ganar la carrera y hacerse con el cargo. "Dado el calibre de los competidores y de las personas que se están presentando para el puesto, creo que no podemos dar nunca nada por sentado. Se trata de una posición muy importante, de una institución fundamental que tendrá un papel quizá más importante todavía en el futuro", ha insistido.

Eso sí, la vicepresidenta ha querido dejar claro que el Gobierno de Pedro Sánchez ha apoyado "decididamente" la candidatura de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado ("que me parece una excelente profesional") para ser la nueva jefa de supervisión del BCE. Una carrera en la que fue derrotada por la alemana Claudia Buch, lo que paradójicamente refuerza las opciones de Calviño en el BEI.

"Desde el Gobierno de España no hacemos otra cosa que apoyar a todos los candidatos españoles. Cuantas más candidaturas y más propuestas se presenten desde España, más probabilidad de conseguir un resultado positivo en alguna de ellas", ha dicho Calviño. Ha apuntado además que la última palabra la tendrá el Parlamento Europeo, que en la evaluación preliminar expresó su preferencia por Delgado frente a Buch.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Bélgica (que dirige la elección del nuevo presidente del BEI en su calidad de presidente del Consejo de Gobernadores) también ha admitido que todavía no se ha logrado el consenso necesario para tomar una decisión y pide más tiempo.

"Creo que no tenemos que forzar el proceso. Estamos en un proceso de consultas informales para intentar llegar a un candidato de consenso al final de este proceso. Creo que todavía no hemos llegado a ese punto", ha explicado Vincent Van Peteghem. El ministro aprovechará la reunión de Santiago para continuar las consultas con el fin de avanzar "más pronto que tarde".

Sigue los temas que te interesan