El campo español convoca una gran tractorada en Madrid el 28 de octubre contra la subida de costes y la falta de rentabilidad

El sector denuncia el exceso de burocracia administrativa y exige reciprocidad normativa frente a las importaciones que generan competencia desleal.

La protesta reclama una PAC fuerte que proteja la renta, precios justos basados en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y un rechazo al acuerdo UE-Mercosur.

Los agricultores y ganaderos exigen un plan de choque que incluya la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario con impuestos reducidos.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Unión de Uniones convocan una gran tractorada en Madrid para el próximo miércoles 28 de octubre.

Asaja, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos convocan una gran tractorada en Madrid para el próximo miércoles 28 de octubre.

La movilización terminará frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y busca exigir soluciones ante los problemas que atraviesa el sector agrario.

Bajo el lema 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo', las tres organizaciones denuncian el aumento de los costes de producción, la falta de rentabilidad y las dificultades que amenazan el futuro de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La protesta se centra en cinco reivindicaciones. Entre ellas destaca la puesta en marcha de un plan de choque para reducir los costes de producción.

En concreto, reclaman la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario, con impuestos reducidos y estables y bonificaciones aplicadas directamente al repostar.

Agricultores y ganaderos señalan que necesitan una solución permanente y, mientras se pone en marcha, medidas extraordinarias suficientes para afrontar los sobrecostes del combustible y del resto de medios de producción.

De lo contrario, sectores como el cerealista quedarán arruinados y en riesgo de desaparecer.

En segundo lugar, las organizaciones reclaman una PAC "fuerte que proteja la renta" de agricultores y ganaderos ante la incertidumbre sobre la futura política agraria, ya que rechazan cualquier recorte del presupuesto agrario y exigen una PAC verdaderamente común, con financiación suficiente y sus dos pilares diferenciados.

El tercer punto son precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla, ya que no consideran aceptable que agricultores y ganaderos sean el eslabón más débil de una cadena en la que sus costes aumentan sin que puedan trasladarlos a los precios que perciben.

En cuarto lugar, las organizaciones dicen no a la competencia desleal de los acuerdos comerciales y denuncian que los productos europeos no pueden competir con importaciones que no cumplen las mismas exigencias.

Por eso reiteran su rechazo al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al acuerdo con Marruecos, además de reclamar reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera.

Mientras que el quinto punto se refiere a la burocracia y piden "menos papeles y menos normas", ya que señalan que agricultores y ganaderos quieren trabajar en sus explotaciones en lugar de dedicar cada vez más tiempo a trámites, registros y obligaciones administrativas.

En este contexto, las tres organizaciones convocantes han hecho un llamamiento a todo el sector para que se sume a esta tractorada, porque ven que es el momento "de dejar claro, de forma contundente, que el campo necesita soluciones para poder seguir produciendo y viviendo de su trabajo".