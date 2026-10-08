El Turismo sigue fuerte en Europa pese a la incertidumbre: crece un 0,6% más que la media mundial

Malta prevé que el turismo aporte 4.900 millones de dólares en 2026, el 16,9% de su PIB, tras liderar en 2025 el crecimiento europeo de contribución turística al PIB, con un 16,8%.

El sector turístico sostiene aproximadamente uno de cada diez empleos en Europa; a nivel mundial aportó 11,6 billones de dólares y 366 millones de puestos de trabajo el pasado año.

El gasto de los visitantes internacionales en Europa aumentará un 5,8% y el de viajes de ocio un 3,1%, mientras los desplazamientos de negocios caerán un 4,2%.

El WTTC prevé que el turismo crezca un 3,1% en Europa en 2026, por encima del 2,5% estimado para el conjunto mundial y del 2,6% europeo de 2025.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) estima que el sector crecerá un 3,1 % en Europa en 2026, superando de largo el 2,5% que se prevé a nivel global.

El incremento calculado está además cinco décimas por encima del 2,6 % registrado el año pasado en el viejo continente, siempre según datos de WTTC, expuestos en su Cumbre Mundial en Malta.

El WTTC destaca el crecimiento del sector por encima del conjunto de la economía global pese a la incertidumbre geopolítica y económica. En un escenario en el que Europa destaca por su solidez.

El gasto en Europa de los visitantes internacionales aumentará un 5,8 %, mientras que el gasto en viajes de ocio crecerá un 3,1 %. Por el contrario, el gasto europeo en desplazamientos de negocios caerá un 4,2 %.

Viajes y Turismo siguen siendo uno de los sectores económicos claves de Europa: sostienen aproximadamente uno de cada diez empleos y crean oportunidades para comunidades, empresas y destinos.

A escala mundial, el sector aportó el año pasado 11,6 billones de dólares a la economía, el 9,8 % del PIB mundial, y sostuvo 366 millones de empleos, casi uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo.

Cumbre en Malta

Los datos se han presentado ante más de 1.000 participantes, entre ellos más de 200 líderes globales empresariales y gubernamentales reunidos en La Valeta (Malta) para el evento anual insignia del WTTC.

En la Cumbre participan figuras como Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá; José María Aznar, expresidente del Gobierno de España; Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo; y Nick Adams, primer enviado presidencial de EEUU para el Turismo.

Manfredi Lefebvre, presidente del WTTC, afirmó en la inauguración de la Cumbre Mundial del WTTC que el evento servirá para impulsar nuevas alianzas y proyectos, y con ellas "el crecimiento, la inversión y las oportunidades en todo el mundo”

Gloria Guevara, Presidenta y CEO del WTTC, destacó que el sector está listo para invertir e innovar si se dan las condiciones adecuadas: facilitar viajes sin fricciones, reforzar la conectividad, desarrollar el talento y apoyar el crecimiento sostenible.

Los retos pasan por la captación de inversión, la conectividad, la tecnología y la inteligencia artificial, el desarrollo del talento, la competitividad de los destinos y el crecimiento sostenible.

“Son decisivos para determinar cómo responderá el sector a la evolución de la demanda de los viajeros y a los cambios en la economía mundial”, destacan en el WTTC.

Un pequeño gigante

Y entre gigantes como España, Francia o Italia, destinos emergentes como Malta buscan su protagonismo con eventos como la cumbre anual de la organización internacional.

Carlo Micallef, CEO de la Autoridad de Turismo de Malta, destaca que “no buscamos solo recibir más visitantes. Queremos crear más valor, no solo económico, sino también social y medioambiental”.

Micallef señala que su objetivo es “un turismo sostenible y resiliente. Un turismo que abrace la innovación sin perder sus raíces en nuestra identidad. Esta Cumbre nos brinda una oportunidad extraordinaria para situar esa ambición en una conversación global”.

Según el último Estudio de Impacto Económico del WTTC, se prevé que los Viajes y el Turismo aporten 4.900 millones de dólares a la economía maltesa en 2026, el 16,9 % del PIB del país, y que sostengan más de uno de cada cinco empleos en Malta.

Los últimos datos sitúan además a Malta entre los destinos turísticos con mejores resultados de Europa.

En 2025, el país registró el mayor aumento anual de la contribución de los Viajes y el Turismo al PIB de todas las economías europeas, con un crecimiento del 16,8 %, frente a una media europea del 2,6 %.

Charles Mangion, presidente de la Autoridad de Turismo de Malta, destaca que “recibir a más de 200 de las voces más destacadas del mundo de los Viajes y el Turismo supone un reconocimiento no solo de los logros de Malta como destino turístico, sino también del papel que aspiramos a desempeñar en la comunidad turística internacional”

Sin perder de vista la perspectiva local: “Debemos asegurarnos de que el bienestar de nuestras comunidades siga en el centro de este progreso, para que los beneficios del crecimiento se compartan”.

Para el WTTC, la decisión de celebrar la Cumbre Mundial en Malta “refleja el firme compromiso del país con el sector y el apoyo del Gobierno maltés y de sus autoridades turísticas para situar al sector como motor clave del crecimiento económico y de las relaciones internacionales”.