España saca pecho en el ‘Davos’ del turismo mundial: 97 millones de visitantes, seguridad e inversión

Grandes firmas de lujo como Four Seasons refuerzan su presencia e inversión en España destacando el potencial de Madrid, Mallorca y Sevilla.

El modelo turístico nacional avanza hacia la cogestión y la sostenibilidad con el uso de 3.400 millones de euros de los fondos de recuperación.

El ministro Jordi Hereu defiende la seguridad, el Estado del Bienestar y la cohesión social como pilares para la atracción de talento e inversiones.

España consolida su liderazgo en el turismo global con una previsión de 97 millones de visitantes para 2025.

Los 97 millones de turistas en 2025 reflejan el liderazgo español en el sector, fruto “de una estrategia a largo plazo de diversificación”, en un "país seguro" que atrae "talento e inversión", ha destacado en Malta el ministro Jordi Hereu.

El ministro ha participado en la XXVI Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el ‘Davos’ del turismo global, que se celebra tras los gruesos muros del Fuerte de San Telmo de La Valeta, levantado por la Orden de San Juan hace 500 años.

"Nuestro éxito también está en una sociedad abierta, inclusiva y acogedora. España es un país seguro, comprometido con la cohesión social", ha explicado Hereu ante millar de participantes, entre ellos más de 200 líderes globales.

Hereu ha destacado "tres pilares" del éxito español: "Las sociedades abiertas atraen talento, inversión y visitantes; la cohesión territorial”.

A ello se suma que el crecimiento del turismo debe generar oportunidades en todo el país, contribuyendo a que las regiones prosperen y preserven sus identidades

El tercer pilar, ha dicho el ministro, es el “Estado del Bienestar". Con una receta clara para seguir creciendo: “El futuro del turismo se basará en la confianza de unas instituciones fuertes, en el crecimiento sostenible y en la cooperación privada".

Transformación

Miguel Sanz, director general de Turespaña, ha explicado que "las iniciativas sociales, las protestas sociales, han hecho que los diferentes niveles de la administración y el sector privado vayan más rápido en la transformación del modelo. Y eso se puede ver en la Estrategia Nacional de Turismo que se presentó recientemente".

Según Sanz ,"los destinos dentro de España no es que no quieran más visitantes o que no quieran visitantes. Es que están exigiendo a quienes tienen las competencias para gestionar el turismo que lo hagan mejor, que funcione mejor para ellos, para la gente".

"Hemos reconocido que diferentes tipos de demanda tienen diferentes tipos de impacto en nuestros destinos, y que tenemos que ayudar al sector privado a invertir para hacer el modelo turístico de España más sostenible económica, social y ambientalmente".

"Tenemos que seleccionar mejor nuestra demanda para que las empresas puedan tener un retorno de su inversión", ha insistido Sanz en una mesa redonda centrada en la evolución de los destinos.

España ha pasado de salir a pescar visitantes a gestionar el éxito. "Hay mucha legislación e iniciativas que se están poniendo en marcha junto con el sector privado que están cambiando y transformando el modelo turístico de España", ha insistido.

El resultado, dice Sanz, es que "sector público y privado están más alineados que nunca en los objetivos. Es tener al visitante en el centro, pero también tener a los residentes en el centro. Y a los empresarios que están poniendo su dinero en nuestro destino".

"Por lo tanto, el modelo ha pasado de estar centrado en el negocio y el visitante a convertirse en un entorno y un ecosistema multipolar", ha destacado.

Y Miguel Sanz ha puesto como ejemplo el caso de Barcelona: "Gestionar un destino tiene diferentes capas. Barcelona, por ejemplo, ha decidido reducir el límite el alquiler temporal. Y esa es una decisión local. ¿Es eso bueno para toda la región de Cataluña o para todo el país? Es una decisión local y deben ver si funciona", ha insistido.

Para Sanz no hay soluciones mágicas, sino que tienen que "ser trabajadas entre todas las capas del ecosistema, todas las administraciones y el sector privado. Pero necesitamos mucho también a la inversión. Necesitamos inversión. ¿Quién va a transformar nuestros destinos sin inversión?"

Así que ha destacado que España ha dedicado 3.400 millones de euros de los fondos de recuperación "para transformar nuestros destinos. Pero necesitamos que las empresas inviertan. No se trata solo de que voy a tener calles bonitas, sino de comercializar mi destino de forma que la empresa pueda vender su producto".

Four Seasons y su experiencia en España

Four Seasons es un buen ejemplo de empresa global que apuesta por España con inversiones potentes.

Su CEO, Alejandro Reynal, ha explicado en la Cumbre de Malta la importancia de la experiencia. “Es lo que el consumidor de lujo ha estado buscando desde siempre”.

Reynal ha destacado que en comparación con otras grandes cadenas hoteleras, Four Seasons tiene “sólo” 140 establecimientos. “Pensamos mucho en el crecimiento internacional. Para nosotros, todo se reduce a dónde podemos crear la próxima experiencia para nuestros huéspedes”.

Y el CEO, en el ‘Davos’ del Turismo mundial, ha puesto como ejemplo el caso español. “Hasta hace poco, no teníamos ninguna propiedad en España. Y teníamos una gran demanda de nuestros clientes estadounidenses para ir a España. Necesitábamos tener una presencia adecuada allí”, ha relatado.

“Comenzamos primero en Madrid, que está en un momento realmente fantástico. Creamos una propiedad hermosa en el centro de Madrid, que está impulsando ahora un ecosistema de lujo en la ciudad”, ha destacado.

“Luego dijimos, ¿cómo crear una colección? Hemos abierto y renovado un hotel de un siglo de antigüedad en Mallorca, que se ha convertido en un destino de verano. Vuelve a este concepto de colección”.

“Ahora estamos con una propiedad boutique en Sevilla para crear esa sensación de un lugar en el sur de España, y luego una propiedad en Noruega”.

¿Y cómo seleccionaron estos destinos, y los siguientes que están en cartera? “No se trata solo de la propiedad, de la ubicación. Se trata también del resto de la oferta del país”. Y más aún: “La necesidad de un gobierno y de autoridades que apoyen a la comunidad empresarial”.

Reynal destacó que trabajan para identificar experiencias icónicas, pero también pesa otro factor: “A veces, necesitamos mucha ayuda y rapidez de ejecución para facilitarlo”.

Cumbre global

El programa del congreso cuenta con más de un centenar de ponentes, entre ellos el propio ministro español, con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá; José María Aznar, expresidente del Gobierno de España; Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo; y Nick Adams, primer enviado presidencial de EEUU para el Turismo. Junto a ellos, numerosos responsables de cadenas internacionales hoteleras y de agencias de viajes.

La CEO de WTTC, Gloria Gevara, ha destacado la importancia de la aportación del turismo para el crecimiento global: durante los últimos cinco años, uno de cada tres empleos creados en todo el mundo procede del sector de los viajes y el turismo.

"Somos una de las fuerzas económicas y sociales más poderosas del mundo. Y esa magnitud conlleva una responsabilidad", ha señalado la responsable de este órgano internacional

La cumbre de este año se desarrolla bajo el lema Futu(Re)Set', que "no significa empezar de nuevo, sino mirar lo que ha cambiado, desafiar lo que no funciona y decidir lo que queremos en el futuro".

Para Guevara, "una cosa es innegable: La tecnología está avanzando a una velocidad que nunca antes habíamos experimentado. La IA está cambiando la forma en que trabajamos, la manera en la que los gobiernos toman decisiones y cómo viajar, y por este motivo estamos hoy aquí".

El país anfitrión, Malta, es un buen ejemplo de cómo el turismo puede ser una palanca para transformar todo un país. En este caso, un Estado de poco más de medio millón de habitantes que cerrará este año con 4 millones de visitantes.

El turismo aporta actualmente más del 16% del PIB nacional a Malta.

La ceremonia de apertura de la cumbre ha estado a cargo del primer ministro de Malta, Robert Abela, como país anfitrión en este 2026, "un lugar adecuado para este tipo de debates por su estratégica ubicación, que conecta culturas y continentes desde hace muchísimo tiempo. El turismo y el viaje están en un punto crítico y debemos dar forma al futuro", ha destacado.

"La transformación crea oportunidades, pero ello conlleva también mayor responsabilidad, y un gobierno no puede hacerlo solo. El futuro del turismo requiere de un trabajo conjunto entre empresas, trabajadores e instituciones. La cumbre nos brinda la oportunidad de intercambiar ideas y transformar ese futuro, desafiando los planteamientos establecidos y forjando alianzas", ha insistido Abela.

"Una de las principales ventajas de ser un país pequeño es nuestra agilidad en la toma de decisiones y nuestra disposición a probar nuevas ideas, así como la capacidad de reunir a gobiernos, industrias y comunidades, todos juntos", ha finalizado el primer ministro maltés.