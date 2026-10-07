La IA ya impulsa al Turismo: avatares, atracción selectiva, realidad aumentada o control de flujos urbanos

Los destinos adaptan su promoción al GEO para aparecer en respuestas de IA y atraer perfiles de visitantes más adecuados, no solo aumentar el volumen.

Hoteles, agencias y otros negocios incorporan IA en reservas, pagos, fidelización, atención al cliente y gestión interna, manteniendo al talento humano al frente.

Avatares como Joy y experiencias de realidad aumentada muestran cómo la IA ya mejora la atención al visitante y las rutas turísticas inmersivas.

A la entrada de TIS2026, el evento de innovación y turismo que se celebra en Sevilla, Joy explica a los visitantes los entresijos de la feria, el programa de conferencias o la trayectoria de los ponentes más destacados.

Joy es un avatar. Inteligencia artificial. E igual que informa a los asistentes de un evento puede atender la recepción de un hotel, un museo …

“Ya lo hemos probado en hoteles, para dar información a los clientes, confirmar su habitación y si hace falta hasta cobrarla”, explican desde Fluge Audiovisual, la empresa que ha creado a Joy.

De hecho, si en vez de preguntarle por el TIS2026 el visitante quiere que le haga una ruta por Sevilla, o que le indique buenas zonas de tapas, sólo tiene que pedirlo. Joy tiene la respuesta.

Es uno de los casos de uso más visibles que el sector del turismo ha encontrado a la IA.

Junto a la realidad aumentada en visitas turísticas, con personajes históricos incluidos en las rutas, es tendencia.

Con sólo ponerse unas gafas, Antharia convierte un paseo por la calle Mateos Gago de Sevilla, con la Giralda al fondo, en una charla con personajes de época con los que conversar en tiempo real.

Avatares que se integran a través de las gafas en el mundo real en una experiencia inmersiva.

Son ejemplos visibles para el usuario. Pero la IA está detrás de la experiencia del turista desde que pone los pies en el destino. Incluso antes, a la hora de elegir a dónde va a viajar.

Revolución en las empresas

Las empresas turísticas han implantado ya o están en proceso para hacerlo herramientas de IA en toda la cadena de valor: motores de reservas, callcenter, programas de fidelización, pagos …

La IA está detrás de los portales de cliente, cuestionarios de satisfacción y reseñas, reputación, chatbots.

Y en la gestión de los negocios, desde marketplace, finanzas y contabilidad, recursos humanos, control de accesos, optimización de reservas, mesas o tumbonas.

En TIS2026 Mateo Ramón, CEO de Soltour, destaca el “valor diferencial que te aporta la IA” en un contexto de grandes cambios en periodos muy cortos de tiempo.

Una visitante de TIS2026 Sevilla conversa con el avatar Joy. J.E.P.

Miguel Reynés, CIO de Riu Hotels, afirma que “el protagonismo humano sigue existiendo, y el negocio sigue siendo humano, y la IA sirve como apoyo, pero quien pilota es el talento humano”.

Desde Grupo Iberostar, su CIO Tomeu Bennasar ha puesto el foco en el impacto de la IA en el negocio: “La IA tiene una potencia que no habíamos visto nunca. El impacto positivo que pueda tener la IA tendrá que ver con cómo la gestionemos”.

Juan Orti, Chairman de Exceltur -organización que reúne a las empresas de turismo más importantes de España-, ha puesto el foco en el impacto de la IA en los consejos de dirección.

El negocio ya no se concibe sin la IA. Y la IA se alimenta de datos. No sólo para las empresas. También para las administraciones.

Gestión del territorio

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho un seguimiento detallado de 130 grupos turísticos en sus recorridos por el barrio de Santa Cruz. Midiéndolo todo: rutas, tiempos, paradas …

El análisis de la información ha permitido detectar qué zonas se saturan y a qué horas, o dónde y cuándo los grupos entran en conflicto con negocios y terrazas.

Una información que permite poner soluciones y hacer compatible la mejor experiencia para el turista y el confort de los vecinos.

En TIS2026 grandes tecnológicas como Telefónica o MasOrange exhiben sistemas más complejos con información en tiempo real de flujos de visitantes en zonas críticas (como la Sagrada Familia de Barcelona).

En Sevilla este tipo de tecnologías se vienen aplicando para gestionar grandes aglomeraciones en Feria o Semana Santa, pero tienen uso turístico diario también.

Una cuestión que para potencias turísticas como Andalucía no es menor: una población de 8,5 millones de habitantes convive con 40 millones de visitantes al año.

Para la Junta de Andalucía, ha explicado el vicepresidente y consejero de Turismo Manuel Gavira, el dato y la IA tienen que ser instrumentos para redistribuir flujos turísticos hacia provincias y comarcas no saturadas.

“Partimos de las capacidades y experiencias acumuladas estos años y toca convertirlas en herramientas que el sector pueda utilizar”, ha explicado en su paso por la feria de turismo y tecnología.

“Los proyectos tienen que avanzar conectando datos y conocimiento del territorio para anticipar tendencias y apoyar decisiones de empresas y destinos”, ha indicado.

Y ha marcado prioridades: “Queremos que llegue al gran hotel y al pequeño, a los destinos internacionales y municipios que buscan nuevas oportunidades”.

Una apuesta que se traduce en un hub de innovación, Nexus, presente en TIS2026 junto a otros 200 expositores, 400 expertos de primer nivel y más de 8.000 profesionales.

Objetivos que la administración andaluza considera que puede alcanzar con el dato y la IA.

Nuevas estrategias de promoción

Lo que lleva a otro asunto clave: cómo usar la IA en la promoción y captación de visitantes. Ya no cuántos más mejor, sino de una forma selectiva.

Para los destinos, trabajar el SEO en la web y redes y tener buena posición en los buscadores ya no es suficiente. Necesitan el GEO (Generative Engine Optimization) para ser citado en respuestas creadas por inteligencias artificiales.

Cada año 1.500 millones de personas hacen las maletas para viajar en todo el mundo, y en el 50% de los casos la IA es clave en la elección de destino, qué ver al llegar, dónde comer, qué comprar.

“A principios de año detectamos que el trabajo con los buscadores ya no era suficiente. Necesitábamos estar en las respuestas de la IA”, explican desde el stand donde se promociona Aragón en TIS2026.

Contrataron a una consultora que hizo una auditoría de sus canales de comunicación y promoción, y les confirmó que necesitaban adaptaciones.

Con las recomendaciones de la consultora están replanteando sus estrategias y las formas de comunicar para ajustarse a los algoritmos y fuentes preferidas por las grandes compañías de IA generativa.

El objetivo es que cuando cualquier persona en el mundo -que se ajuste a sus perfiles deseados- consulte a la IA sobre el destino donde mejor va a cumplir sus sueños, Aragón aparezca citado. Y bien citado.

Sergio Torrijos, Head of Travel de Google en España, ha recomendado a los profesionales del sector turístico prestar atención a algunas de las últimas innovaciones de la compañía, que pueden serles de utilidad en la gestión del negocio.

“Cuando hablamos de viajes, debemos pensar en los feeds. Mi recomendación es tener un feed saludable para ser relevante tanto en los resultados orgánicos como en los de pago”.

Los feeds son flujos de datos automatizados y en tiempo real que las empresas turísticas comparten con el ecosistema de Google. Una conexión directa entre el inventario de una compañía con las plataformas publicitarias y de búsqueda de Google.

Torrijos da tres principios básicos: “Investigación sin esfuerzo, seguimiento proactivo y hacer que sea real”.

En este sentido, ha animado al sector a “aceptar el cambio, aprender a utilizar las herramientas y seleccionar casos concretos para mejorar la experiencia de los usuarios”.