Pedro Sánchez da su visto bueno a la candidatura de Hernández de Cos para presidir el BCE a partir de 2027

Los principales rivales de Hernández de Cos son Klaas Knot, Joachim Nagel e Isabel Schnabel, aunque expertos ven la elección final entre él y Knot.

La presidencia del BCE quedará vacante tras el mandato de Christine Lagarde y sería la primera vez que un español lidera la institución.

Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director del Banco de Pagos Internacionales, es considerado un candidato técnico y con liderazgo.

Pedro Sánchez apoya la candidatura de Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo a partir de 2027.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que "sería muy positivo" contar con alguien como el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al frente del Banco Central Europeo (BCE) como presidente a partir de 2027 en sustitución de la francesa Christine Lagarde, que termina su mandato.

En una entrevista para Bloomberg en el marco de su viaje a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, Sánchez ha señalado que Hernández de Cos ha sido "un presidente excepcional" y que "posee el liderazgo, así como la capacidad y los conocimientos necesarios" para ocupar el puesto.

El presidente ha indicado que es un asunto que "debemos tratar con el resto de los Estados miembros de la zona euro".

Si Hernández de Cos ganase la carrera por la presidencia del BCE, "sería la primera vez que España lideraría esta institución tan importante en momentos tan complejos y difíciles", ha dicho.

La renovación de la presidencia del BCE, que actualmente ocupa la gala Christine Lagarde, se deberá producir antes de octubre de 2027. Desde el pasado mayo, cuando acabó el mandato de Luis de Guindos como vicepresidente del organismo monetario de la zona euro, España no cuenta con ninguna posición en el máximo órgano de gobierno de la institución.

En cambio, España sí luce a Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo financiero del BCE, desde 2024.

Actualmente, Hernández de Cos es el director general del Banco de Pagos Internacionales, y gobernó el Banco de España entre 2018 y 2024.

Según los analistas, sus principales rivales para la presidencia del BCE serían Klaas Knot, exgobernador del Banco de los Países Bajos; Joachim Nagel, presidente del Bundesbank alemán, e Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. Los expertos vaticinan que la elección final muy probablemente sería entre Hernández de Cos y Knot.

Asimismo, las bazas de Hernández de Cos serían su perfil técnico muy valorado entre sus colegas de los bancos centrales de la eurozona, así como la buena marcha de la economía española los últimos años.