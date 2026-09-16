Andalucía lidera el sector agroalimentario español con 27.563 M€ de VAB, el 20% del total nacional

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Las claves Generado con IA Andalucía lidera el sector agroalimentario español, generando 27.563 millones de euros de valor añadido bruto, el 19,8% del total nacional. El sector agroalimentario andaluz emplea a 563.090 personas, lo que supone el 21,5% del empleo del sector en España. Las exportaciones agrarias andaluzas alcanzaron los 16.031 millones de euros y presentan un superávit comercial de 8.573 millones, el mayor de España. Andalucía destaca por la diversidad de su producción agroalimentaria, liderando sectores como aceite de oliva, frutas, hortalizas y cultivos subtropicales.

El sector agroalimentario andaluz genera 27.563 millones de euros de valor añadido bruto (VAB), el 19,8 % del total nacional, con un crecimiento en el último año del 1,3%. Además, reúne el 18,6 % de las empresas del sector y el 20,8 % de las exportaciones agrarias de España.

Son datos que sitúan a Andalucía en una posición de liderazgo agrario en España, según datos de 2025 de la Fundación Grupo Cajamar, avanzados hoy por Ignacio Atance, director del Servicio de Estudios y Publicaciones, en la feria Auténtica, que reúne a más de 12.000 profesionales.

El análisis pone de relieve el peso estratégico del agro en la economía regional. En términos de empleo, las empresas agroalimentarias andaluzas dan trabajo a 563.090 personas, que representan el 21,5 % del empleo agroalimentario español.

“Si en la UE la agroindustria genera el 6,5% del VAB, en España se llega al 9 %. Y esa diferencia del 9 al 6,5 ya nos llama la atención. Pero en Andalucía nos vamos por encima del 13,5%”, explica Atance.

El Valor Añadido Bruto es la medida económica que calcula la riqueza generada restando el consumo intermedio (materias primas y servicios externos) del valor total de la producción.

En el sector agroalimentario, Andalucía aporta casi uno de cada cinco euros computados en España en esta métrica. Cataluña un 15% y Valencia el 9%, lo que da una idea de la brecha entre la comunidad del sur y el resto del país.

Las ventas al exterior andaluzas alcanzaron el año pasado 16.031 millones de euros, con un superávit comercial de 8.573 millones en 2025, el mayor de España.

De hecho, el superávit en la balanza comercial andaluza es prácticamente la mitad del saldo total español.

A partir de estas cifras, Atance ha destacado que “Andalucía es la pieza que más pesa en el liderazgo agroalimentario español: encabeza el VAB, el empleo y el tejido empresarial del sector, y ocupa la segunda posición en exportaciones” tras Cataluña.

Con un matiz: en Cataluña el balance comercial es negativo, mientras que Andalucía aporta superávit a las cuentas nacionales.

Diversidad

Desde Cajamar se destaca además “la diversidad de producciones: es verdad que el aceite de oliva andaluz es casi el 80% de la producción nacional, pero la comunidad lidera en muchos otros sectores”.

Entre ellos, frutas y hortalizas, arroz, cultivos subtropicales “que están creciendo de forma muy importante”, frutos rojos …

“Quizá toda esa potencia vegetal a veces hace olvidar que las producciones ganaderas como leche, vacuno de carne o incluso el porcino ibérico también son muy importantes”, añade el directivo de la caja andaluza.

Productividad

En este contexto, Atance ha subrayado que “el reto es transformar ese liderazgo en volumen en un liderazgo basado en la productividad, apoyándose en la fortaleza de la comercialización para trasladar al campo la competitividad que Andalucía ya demuestra en los mercados internacionales”.

Así, Cajamar ha acercado a Auténtica su ecosistema de transferencia de conocimiento, uno de los principales rasgos diferenciales de la entidad dentro del sector financiero.

Cajamar no se limita a financiar proyectos, sino que la entidad explica que “acompaña, conecta y genera conocimiento para quienes intervienen en las distintas fases de la cadena agroalimentaria”.

Una cadena que abarca desde el campo y el mar hasta la industria transformadora, la logística, la distribución, el canal HORECA y los lineales de los supermercados.