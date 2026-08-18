La vuelta al cole se va a los 500€ por niño: las familias pagarán más por los libros de texto, el comedor y, sobre todo, la tablet

La diferencia de gasto varía según la comunidad autónoma, siendo la Comunidad Valenciana la más cara y Extremadura la más asequible.

Las tasas escolares, el comedor y los libros de texto también suben, mientras que la ropa y el calzado infantil bajan de precio.

El mayor aumento de precio se registra en dispositivos electrónicos como tablets y ordenadores, que suben un 6,7% debido a la escasez de chips de memoria.

El coste medio de la vuelta al cole este año rondará los 500 euros por niño, incrementándose un 1,43% respecto al año anterior.

Quedan entre tres y cuatro semanas para que los alumnos vuelvan a las aulas y las familias se preparan para afrontar uno de los picos de gasto más importantes del año: 'la vuelta al cole'. Con un coste que estará en el entorno de los 500 euros por niño.

Este año, el coste medio de los imprescindibles para el retorno escolar se incrementará un 1,43% respecto al año anterior según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cesta del gasto educativo vuelve a subir y se suma a las alzas ya acumuladas en cursos anteriores. En el inicio del año académico 2025/2026 estos productos y servicios ya repuntaron un 1,13% en términos anuales según el INE.

Entre los componentes de la partida escolar destaca de manera especial la subida del precio de ordenadores, portátiles y tabletas. Las familias que tengan que renovar estos dispositivos o a las que les toque comprarlos por primera vez tendrán que asumir un encarecimiento del 6,7% anual, una subida que contrasta con las sucesivas caídas de precio de años anteriores.

El incremento se debe a la escasez de uno de los principales componentes de estos dispositivos: los chips de memoria. La falta de los mismos ya se nota en los productos informáticos y grandes casas como Apple reconocen que la crisis de la memoria RAM ha afectado encareciendo el precio de sus productos.

Por detrás de esta escalada, el coste de las tasas y matrículas de colegios e institutos también repunta. Lo hace, además, en todos los niveles educativos, aunque en la primaria, como en años anteriores, es donde más se nota la subida.

El coste de esta etapa escolar ha subido un 4,9% respecto al curso 2025/26. En educación secundaria el repunte es del 3,6% y en infantil el incremento es del 3,2% en comparación con el año anterior.

Otro gasto al que tendrán que hacer frente las familias será el coste de los comedores escolares. El precio de los mismos vuelve a escalar respecto al año pasado y sube un 2,8%.

Asimismo, los libros de texto y educativos también presionan al alza el coste del regreso a las aulas. En concreto, estos artículos se encarecen un 2,3% en términos interanuales.

Sin embargo, el resto de productos de papelería frena su escalada. A las puertas del inicio de curso, estos artículos, junto al material de dibujo, apenas registran una subida del 0,1% respecto al curso anterior.

En el lado opuesto, la vestimenta dará una tregua a las familias este año. Renovar el armario o sustituir el uniforme será más barato en comparación con el inicio de curso anterior.

La ropa da un respiro

En concreto, el precio de las prendas de vestir para niños cae un 3%, y el del calzado desciende un 3,3%. Esta bajada es muy importante, teniendo en cuenta que el uniforme supone la mayor partida para las familias dentro del presupuesto escolar, según el comparador financiero online Banqmi.

El portal web posiciona a los libros de texto como el segundo mayor gasto para los hogares y ambos conceptos materializan el grueso del presupuesto escolar inicial.

Teniendo en cuenta sólo ambos gastos, Banqmi calcula que el desembolso de esta 'vuelta al cole' ascenderá hasta los 429 euros de media por alumno. La cifra supone una subida interanual del 1,73% según los cálculos del comparador.

Con una cesta escolar más amplia, aunque "básica", Idealo calcula que el coste del retorno a las aulas alcanzará los 505 euros por estudiante. El comparador de precios destaca la moderación de la escalada de los precios de los enseres educativos, aunque resalta que el esfuerzo económico de las familias sigue siendo muy significativo por la acumulación de subidas durante los últimos años.

Año tras año

Así, el portal de compras sostiene que la factura educativa cuesta hoy "80 euros más por alumno que hace cuatro años". Según sus cálculos la cesta escolar es un 19% más cara que en 2022.

Con todo, hay que tener en cuenta que las cifras pueden variar mucho dependiendo del tipo de centro, la etapa educativa o el lugar de residencia.

En este sentido, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra encabezan los territorios con el precio medio más elevado de esta 'vuelta al cole'. En el lado opuesto, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha serán las comunidades en las que volver a las aulas será más asequible para las familias.

Mientras en la región valenciana el gasto medio alcanzará los 487 euros sólo entre libros y uniformes, en Extremadura ambos gastos sumarán 401 euros de media.