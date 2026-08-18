El déficit comercial español se dispara un 30,5% hasta junio: las importaciones crecen más del doble que las exportaciones

En junio, el déficit comercial mensual se duplicó, alcanzando los 7.686,6 millones de euros, con máximos históricos tanto en exportaciones como en importaciones para ese mes.

Las exportaciones a la UE crecieron un 3,7%, destacando superávits con Portugal, Francia y Reino Unido; mientras que las exportaciones a Asia y América Latina descendieron.

Las importaciones crecieron un 5,2%, impulsadas por el incremento del 13,6% en las importaciones energéticas debido al conflicto en Irán.

El déficit comercial español alcanzó los 32.781 millones de euros hasta junio, un aumento del 30,5% respecto al año anterior.

El déficit comercial se situó en casi 32.781 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del informe de comercio exterior de junio publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este resultado es consecuencia del aumento del 2% de las exportaciones, que han alcanzado los 201.133,6 millones de euros entre enero y junio, la segunda mayor cifra registrada para este periodo, frente a un repunte de las importaciones del 5,2%, hasta los 233.914,6 millones de euros.

Dentro de las importaciones, las energéticas se incrementaron un 13,6%, hasta los 31.675 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

Así, el déficit energético aumentó hasta los 17.558,4 millones de euros, frente a los 16.337 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que el déficit no energético se ha situado en 15.222,6 millones de euros, también por encima de los 8.775,7 millones de un año antes.

La tasa de cobertura -cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje- se situó en el 86% a cierre de junio, lo que supone casi tres puntos más que un año antes.

"Pese al complejo contexto internacional y a la situación derivada del conflicto en Irán, el sector exterior español mantiene una evolución positiva", ha destacado el Departamento dirigido por Carlos Cuerpo, que ha resaltado que, atendiendo únicamente a los datos de junio, las exportaciones alcanzaron un máximo histórico para este mes de 35.545 millones de euros, un 5,3% más que en junio de 2025.

Por sectores, entre enero y junio destacaron los superávit en alimentación, bebidas y tabaco (971 millones de euros), otras mercancías (571 millones de euros) y semimanufacturas no químicas (523 millones de euros).

Las exportaciones españolas a la Unión Europea, el 62,8% del total, crecieron un 3,7% en el primer semestre, y las destinadas a la zona euro repuntaron un 3,3%.

Por el contrario, las ventas de España a América del Norte subieron un 0,9% y descendieron un 7,3% en el caso de las destinadas a América Latina. Las exportaciones a Asia también cayeron, un 6,2%, pero las dirigidas a África crecieron un 7,3% y las destinadas a Oceanía se dispararon un 59,3%.

El superávit comercial con la Unión Europea se situó en 12.764 millones de euros a cierre de junio. Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávit en el primer semestre fueron Portugal (9.514 millones de euros), Francia (9.461 millones de euros) y Reino Unido (6.801 millones de euros).

Según Economía, el número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes), avanzó un 0,8% en el primer semestre del año, hasta los 43.664 exportadores. Éstos realizaron ventas al exterior por valor de 193.788 millones de euros, lo que supone el 99,9% del total de las exportaciones y un 34,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

El déficit se duplica en junio

Sólo en el mes de junio, el déficit comercial se multiplicó por más de dos, hasta alcanzar los 7.686,6 millones de euros, con un aumento de las exportaciones del 5,3%, hasta los 35.545 millones de euros, y un repunte de las importaciones mucho mayor, del 15,7%, hasta rozar los 43.232 millones de euros. Ambas cifras suponen nuevos máximos para el mes de junio.

Según el Ministerio, el aumento del déficit comercial en junio se explica principalmente por el aumento del déficit no energético en 3.429 millones de euros en términos interanuales, hasta los 5.204 millones de euros, frente a un incremento del déficit energético de 669 millones de euros, hasta los 2.482,6 millones de euros.

En junio, los sectores con las mayores contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones fueron los productos energéticos (3 puntos), otras mercancías (1,3 puntos), semimanufacturas no químicas (0,8 puntos), materias primas (0,3 puntos) y sector del automóvil (0,1 puntos).

Por mercados de destino, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 62,4% del total y aumentaron un 7%. Economía ha resaltado que en junio se alcanzaron cifras récord para este mes en nueve destinos comunitarios, entre ellos Alemania, Polonia, Portugal o República Checa.

Por su parte, las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios alcanzaron el 37,6% del total y también aumentaron un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior, con máximos históricos para un mes de junio en mercados como México o Canadá.

En junio las exportaciones españolas a China crecieron un 0,2% y las dirigidas a Estados Unidos aumentaron un 4,4%, cuarto mes consecutivo con crecimientos al mercado estadounidense. En cuanto a las importaciones, las procedentes de China crecieron un 24,1% y las de Estados Unidos aumentaron un 24,7%.