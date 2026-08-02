60 segundos y 420 millones de euros: el impacto económico en España del eclipse solar total del próximo 12 agosto

Las reservas hoteleras en las zonas rurales y ciudades en la ruta del eclipse han aumentado considerablemente, beneficiando a la España vaciada.

El evento atraerá a 327.000 viajeros, de los cuales el 78% serán turistas extranjeros, impulsando especialmente la hostelería y el comercio.

Se crearán 7.300 puestos de trabajo a tiempo completo y se recaudarán 146 millones de euros adicionales en impuestos.

El eclipse solar total del 12 de agosto generará un valor añadido de 421 millones de euros en España.

El eclipse solar total que será visible desde parte de España el próximo 12 de agosto generará un valor añadido bruto de 421 millones de euros en nuestro país según el informe El Trío Ibérico: una oportunidad para el desarrollo turístico de la España interior de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que analiza el impacto económico del fenómeno astronómico.

Según el análisis, la cita astronómica fomentará la creación de 7.300 puestos de trabajo a tiempo completo. Además, en términos fiscales, el eclipse generará 146 millones de euros de recaudación adicional.

El eclipse total sólo será visible desde nuestro país en zonas que se encuentren dentro de una determinada franja. Dicho límite se extiende desde la cordillera cantábrica hasta el archipiélago balear, cruzando la península de oeste a este.

VALOR AÑADIDO | Eclipse total de Sol 2026: dónde verlo en España y su impacto de 420 millones

Será en esas zonas en las que el Sol se quedará completamente oculto entre un periodo que puede ir entre los 30 segundos y el minuto y medio. Todo depende del lugar en que nos encontremos dentro de la citada franja de totalidad.

El desplazamiento y la pernoctación en zonas dentro de la franja de visibilidad total son los principales motores del impacto económico del eclipse. Así, la hostelería y la restauración serán los sectores más beneficiados por el evento astronómico, seguidos del comercio.

Además, la cita atraerá a muchos turistas internacionales. De las 327.000 personas que se espera que viajen sólo a consecuencia del eclipse, el 78% serán extranjeros.

Este factor también aumenta el impacto económico, ya que estos perfiles suelen gastarse más por persona y día en comparación con el turista nacional.

La España vaciada será otra de las grandes beneficiadas. Las condiciones idóneas que debe tener el entorno en el que se quiera ver el eclipse -cielo despejado, ausencia de contaminación lumínica, algo de elevación- atraerán a muchos viajeros a las zonas rurales.

De hecho, los cámpings han notado ya el 'efecto eclipse' y muchos colgaron el cartel de completo para el 12 de agosto hasta cuatro meses antes de que empezase el verano.

Las reservas hoteleras internacionales en pequeñas ciudades situadas en la ruta del eclipse han aumentado un 383% este año. Y su atracción ha disparado la ocupación las reservas hoteleras más de un 120% para la noche del 12 de agosto en capitales de provincia como León o Burgos.