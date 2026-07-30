El crecimiento del PIB de EEUU se desaceleró al 0,4% en el segundo trimestre

El índice de precios del gasto en consumo personal subió un 3,7% anual en junio, mientras que el índice PCE subyacente aumentó un 3,3%.

El crecimiento se apoyó en el gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones, pero se vio limitado por menor gasto público y el aumento de las importaciones.

En cifras anualizadas, el PIB estadounidense avanzó un 1,5% entre abril y junio, frente al 2,1% del primer trimestre.

El PIB de Estados Unidos creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2026, una décima menos que en el trimestre anterior.

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2026. Esta cifra supone una décima menos que en los tres meses anteriores, según la primera estimación del dato publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En cifras anualizadas, el avance del PIB estadounidense entre abril y junio de 2026 alcanzó el 1,5%, frente al 2,1% del primer trimestre.

El crecimiento del PIB estadounidense en el segundo trimestre reflejó el incremento del gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones, que fue parcialmente compensado por una disminución del gasto público, así como por el alza de las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB.

Por otro lado, el Departamento de Comercio ha informado también de que el índice de precios del gasto en consumo personal subió en junio un 3,7% respecto del mismo mes del año pasado, cuatro décimas menos que el dato de mayo.

Excluyendo alimentos y energía, el índice de precios PCE aumentó un 3,3% anual, frente al 3,4% de mayo.

Cabe recordar que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió ayer mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%.