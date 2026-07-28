Solunion detecta una estabilización de las insolvencias, pero alerta del repunte de grandes concursos

Andalucía es la única gran comunidad donde suben los concursos, mientras Aragón y Castilla y León destacan por sus fuertes repuntes.

El 89% de las insolvencias corresponde a pequeñas empresas y microempresas, y los sectores de Servicios y Comercio Minorista concentran el 40%.

Aumentan los concursos de acreedores de grandes empresas, alcanzando máximos históricos y amenazando las cadenas de suministro.

Solunion detecta una estabilización de las insolvencias empresariales en el segundo trimestre de 2026, con un descenso del 0,1%.

Solunion ha constatado una estabilización de las insolvencias empresariales en el segundo trimestre de 2026, con un descenso del 0,1%, después de la fuerte caída registrada al inicio del año.

No obstante, la compañía de seguros de crédito y caución advierte de un incremento de los concursos de acreedores de empresas de gran tamaño, que han alcanzado máximos históricos y podrían trasladar presión adicional a las cadenas de suministro en los próximos meses.

El acumulado hasta junio se modera hasta un descenso del 13%, tras el retroceso del 24% contabilizado en el primer trimestre, según su informe trimestral de insolvencias empresariales correspondiente al segundo trimestre de 2026.

En el conjunto del periodo, las empresas pequeñas y micro concentran el 89% de las insolvencias presentadas, mientras que los sectores de Servicios y Comercio Minorista reúnen el 40% de los procedimientos concursales.

Por territorios, Andalucía es la única gran comunidad autónoma generadora de concursos que se mantiene al alza, con un incremento del 3%, afectada especialmente por el comportamiento del sector Servicios, que sube un 27%.

Entre las regiones de menor volumen, destacan Aragón, con un repunte del 57%, y Castilla y León, con un aumento del 18%.

Pese al buen comportamiento general del indicador, el segundo trimestre ha dejado el mayor número de concursos de empresas de gran tamaño de toda la serie histórica, con 34 insolvencias.

Construcción lidera este segmento con ocho grandes concursos, el doble que un año antes, lo que, según Solunion, eleva el riesgo de un posible efecto dominó en los próximos trimestres.