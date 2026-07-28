Pablo Sánchez-Blanco será el nuevo director general del Tesoro en sustitución de Carla Díaz Álvarez de Toledo

Gran parte de su carrera profesional la desarrolló en el Banco de España, donde desempeñó distintos cargos relacionados con la supervisión y conducta de entidades financieras.

Sánchez-Blanco ha trabajado en la Subdirección General de Legislación Financiera y ha representado a España en foros internacionales como el G20/OCDE.

Pablo Sánchez-Blanco Mancera ha sido nombrado nuevo director general del Tesoro y Política Financiera, sustituyendo a Carla Díaz Álvarez de Toledo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Pablo Sánchez- Blanco Mancera como nuevo director general del Tesoro y Política Financiera. Sánchez-Blanco sustituirá a Carla Díaz Álvarez de Toledo en el cargo.

Díaz ha sido nombrada este martes formalmente presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cargo que ocupará en sustitución de Álvaro López Barceló, tal y como propuso hace una semana el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Según ha informado el Ministerio de Economía a través de un comunicado, Pablo Sánchez-Blanco Mancera ha desempeñado desde mayo de 2023 el puesto de experto en la Subdirección General de Legislación Financiera de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

En ella, ha participado en la elaboración y tramitación de disposiciones relativas a las entidades financieras y de crédito, así como a la protección de los usuarios de servicios financieros.

En este período también ha representado a España en el grupo de expertos del G20/OCDE sobre protección financiera del consumidor (Task Force on Financial Consumer Protection).

A su vez, ha participado en la negociación técnica del paquete bancario europeo en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Con anterioridad desarrolló la práctica totalidad de su carrera profesional en el Banco de España. Entre mayo de 2020 y abril de 2023 fue jefe de la División de Conducta en el Departamento de Conducta de Entidades, donde elaboró los programas de actuación supervisora dirigidos a la Alta Dirección de la institución y coordinó proyectos transversales y el equipo de análisis de datos del departamento.

Previamente, entre octubre de 2014 y abril de 2020, fue responsable de la Unidad de Inspección del mismo departamento. En esta etapa diseñó e implantó el marco de supervisión de conducta del Banco de España, incorporando herramientas de análisis basadas en machine learning, y participó en foros internacionales y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Entre 2001 y 2014 fue inspector de entidades de crédito en la Dirección General de Supervisión del Banco de España, donde se encargó de la validación de modelos internos (IRB), de cuestiones de gobierno interno y remuneraciones, y de inspecciones in situ a entidades financieras.

Anteriormente ocupó un puesto técnico en la unidad de Gestión de Activos Exteriores del Banco de España e inició su trayectoria profesional en el sector financiero privado, en Caixabank, Ibercaja y Argentaria Portugal.