Hacienda aplaza la reunión con las comunidades para hablar de financiación tras la exigencia del PP por la "traición" canaria

El acuerdo entre Canarias y el Gobierno rompe el bloque autonómico del PP, mientras otras comunidades, incluso gobernadas por el PSOE, también muestran su rechazo al reparto propuesto.

Las comunidades del PP critican la falta de información completa y denuncian que el modelo se negocia bilateralmente con ERC y a espaldas del resto.

El aplazamiento llega después de que Canarias respaldara el sistema tras obtener 1.300 millones de euros adicionales, algo considerado una "traición" por el PP.

Hacienda aplaza la reunión sobre financiación autonómica tras la petición de las comunidades del PP, que solicitan más tiempo e información sobre el nuevo modelo.

Hacienda aplaza la reunión que iba a mantener este miércoles con las comunidades autónomas para hablar de financiación autonómica.

Lo hace tras la carta remitida al Ministerio por las autonomías del Partido Popular, en la que pedían más tiempo y más información sobre el modelo planteado por el Gobierno.

Una solicitud que llega, además, después de que Canarias haya decidido dar el visto bueno al sistema y tras haber obtenido 1.300 millones adicionales. Algo que en Génova se considera una "traición" por parte del Gobierno canario.

En la misiva enviada a Hacienda, las autonomías del PP reclaman "las condiciones mínimas de información y de plazo" para una decisión de "esta trascendencia". Los consejeros critican que el Ejecutivo quiera aprobar "de forma apresurada" un modelo "fruto de un pacto bilateral con ERC" y "a espaldas" del resto de territorios.

El texto denuncia que Hacienda ha enviado sólo borradores, actas y primeros cálculos, pero no las simulaciones "completas y homogéneas" del impacto del sistema. Tampoco la memoria de cálculo del reparto, en especial del mecanismo de nivelación vertical.

Ante esta solicitud el departamento que lidera Arcadi España va a notificar a las regiones que la reunión se aplaza al próximo 4 de septiembre.

Lo hace con el objetivo de demostrar "la buena voluntad del Gobierno y confiando en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova", dicen las fuentes consultadas.

Una advertencia lanzada a las regiones populares que, por ahora, se mantienen en el rechazo al modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno ya que beneficia a Cataluña.

La jugada canaria

Sin embargo, en las últimas horas también Canarias ha decidido respaldar el nuevo sistema. Lo ha hecho tras lograr 1.300 millones de euros adicionales para las Islas.

Todo un misil en la estrategia del Partido Popular, que forma parte del Gobierno de coalición y que ocupa la cartera de Hacienda.

Tanto es así que desde el Ministerio se muestran sorprendidos porque "justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes".

Como ha contado este diario, desde el pasado viernes en Génova ya se sospechaba que Fernando Clavijo estaba preparando una "traición" a su socio de Gobierno.

En la sede nacional popular se asumió que el presidente de Canarias aprovecharía las fechas preelectorales para sacar "más tajada" de la negociación con un Gobierno "desesperado" por no volver a quedarse solo.

Ni siquiera las autonomías controladas por el PSOE como son Asturias y Castilla-La Mancha están a favor de la propuesta del Gobierno. No comparten el reparto de fondos ni la forma en la que el sistema trata la población y los servicios esenciales.

Este es el marco en el que se interpreta la jugada de Clavijo. El presidente canario se reunió este lunes en Las Palmas con Arcadi España y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la sazón su rival del PSOE en las autonómicas de mayo.

De ese encuentro salió el acuerdo que rompe el bloque autonómico del PP. Canarias apoyará el nuevo modelo, porque considera que reconoce sus singularidades con planteamientos "razonables" y sin perjuicio para otras regiones.

De ese encuentro salió el acuerdo que rompe el bloque autonómico del PP. Canarias apoyará el nuevo modelo, porque considera que reconoce sus singularidades con planteamientos "razonables" y sin perjuicio para otras regiones.

El Gobierno canario calcula que ha podido arrancar al Gobierno central una reforma le aportará unos 1.300 millones de euros adicionales al año para servicios esenciales.

Además ha arrancado el adelanto de partidas vinculadas a la llamada "Agenda Canaria", clave en el pacto de investidura con Sánchez.

Y en Génova se admite que la estrategia de Clavijo tiene lógica desde su óptica. "El modelo no se va a aprobar casi seguro, porque Junts lo rechazará, pero él desarma al PSOE de Torres y si al final sí sale adelante se lleva 1.300 millones de regalo", resumen fuentes populares.