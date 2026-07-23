La CNMC multa con 4.000 euros a los 'influencers' Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter por publicidad encubierta

Nachter fue sancionado por difundir publicidad de medicamentos antigripales en Instagram y Facebook sin cumplir los requisitos legales exigidos.

Jordi Wild recibió la multa por no calificar ni advertir adecuadamente sobre contenidos de combates extremos en sus canales de YouTube, afectando la protección de menores.

Ibai Llanos fue sancionado por no identificar claramente la publicidad de una marca de bebida en vídeos de la Velada en la plataforma X.

La CNMC ha multado con 4.000 euros a los influencers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter por incumplir la Ley General de Comunicación Audiovisual.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 4.000 euros a los influencers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter por incumplir obligaciones previstas en la Ley General de Comunicación Audiovisual en contenidos difundidos en plataformas de vídeo y redes sociales.

En concreto, los expedientes se refieren a "la falta de identificación clara de comunicaciones comerciales, a la ausencia de medidas adecuadas de protección de menores y a la difusión de publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos específicos aplicables", según ha detallado el regulador este jueves.

En el expediente relativo a Ibai Llanos, la CNMC considera acreditado que varios vídeos publicados en la plataforma X incorporaban una marca de bebida en el contexto de la presentación de artistas de La Velada, "sin que existiera una señalización clara que permitiera diferenciar la comunicación comercial del contenido editorial".

El regulador recuerda que "esta identificación resulta especialmente importante cuando la promoción de productos o marcas se integra dentro del propio contenido, ya que el usuario debe poder saber, de forma sencilla, cuándo está viendo una comunicación comercial".

En el expediente relativo a Jordi Wild, la CNMC analizó contenidos difundidos en YouTube en los canales @ElRinconDeGiorgio y @dwt_fighting, vinculados al evento Dogfight Wild Tournament.

Falta de calificación

De esta forma, la resolución considera que determinados contenidos de combates de contacto extremo debían haber contado con una calificación y advertencia adecuadas, así como con la activación de los mecanismos disponibles en la plataforma para restringir el acceso de menores.

La CNMC destaca que "la falta de calificación puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental, ya que estas herramientas dependen de que el contenido esté correctamente identificado para poder funcionar adecuadamente".

La publicidad de medicamentos está sometida a reglas específicas. Debe quedar claro su carácter publicitario, identificarse el producto cuando proceda e incluir información esencial para un uso correcto, junto con advertencias como la invitación a leer el prospecto o consultar al farmacéutico en caso de duda.

En el expediente relativo a Nachter, la CNMC considera acreditada la difusión de comunicaciones comerciales relacionadas con “antigripales” en los canales @nachter en Instagram y @Nachter en Facebook, sin respetar los requisitos previstos para la publicidad de medicamentos.