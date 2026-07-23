La AIReF recomienda revisar el diseño del Ingreso Mínimo Vital para evitar que se solape con otras prestaciones

El 16% de los hogares españoles ha percibido dos o más prestaciones adicionales en el último año, siendo las más comunes el subsidio de desempleo y las rentas mínimas autonómicas.

Un 30% de los beneficiarios del IMV también recibe una prestación por desempleo, y el 51% de los hogares con IMV cuenta con alguna prestación adicional a lo largo del año.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recomienda hacer una revisión del diseño del Ingreso Mínimo Vital (IMV), para consolidar los avances que ha tenido en estos años, pero también para evitar sus carencias.

Después de cinco años analizando el dato, la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, advirtió que hay que hacer mejoras. Entre ellas, la más importante es mejorar la coherencia y duplicidad que se genera entre el IMV y otras prestaciones, como el subsidio por desempleo de los mayores de 52 años.

Se ha observado que casi el 30% de los beneficiarios del IMV recibe también una prestación por desempleo. Es más, hasta el 51% de los hogares que reciben el ingreso, cuentan con alguna prestación adicional a lo largo del año.

"Quizás hay que revisar esas prestaciones que se solapan, porque cada necesidad debería ser atendida por la prestación más adecuada, y que haya dos con el mismo objetivo", alertó Olóndriz.

Los datos de la AIReF demuestran que el 16% de todos los hogares que hay en España han recibido dos o más prestaciones adicionales a lo largo del año. Las más comunes son el subsidio de desempleo y las rentas mínimas autonómicas.

Noticia en actualización

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