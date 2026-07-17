Se agrava la crisis interna de la Agencia Tributaria: cesan a la cúpula de Recursos Humanos

Estos ceses se suman a la reciente renuncia de la directora general de la Agencia Tributaria y de otros altos cargos en los últimos meses.

Celso González González asume la dirección de Recursos Humanos, en un contexto de tensión interna por el Plan Estratégico y la incorporación de 2.000 nuevos empleados.

Juan José Ronda Garay cesa como delegado especial adjunto de la delegación de Valencia y será sustituido por Jaime Sanz Espert.

La Agencia Tributaria ha destituido a la directora de Recursos Humanos, María Consuelo Sánchez, y a la directora adjunta, Amelia de Gregorio Grande.

La Agencia Tributaria suma tres destituciones más. María Consuelo Sánchez cesa como directora de Recursos Humanos y Amelia de Gregorio Grande como directora adjunta del mismo departamento, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes.

También cesa Juan José Ronda Garay como delegado especial adjunto de la delegación de Valencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este será sustituido por Jaime Sanz Espert.

Celso González González toma el relevo en la dirección de Recursos Humanos, mientras que Luis Cabello Sáenz de Santa María será el nuevo director adjunto del departamento.

González muestra un perfil cercano al Gobierno para dirigir al personal de la Agencia Tributaria en un momento de tensión entre las plantillas y la cúpula de la AEAT por el cumplimiento del Plan Estratégico.

Hasta el pasado abril, fue director general de Gestión Migratoria en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera Elma Saiz.

Anteriormente, formó parte de consejos de administración en Aena y Renfe, además de varias comisiones interministeriales en áreas como el turismo, el medio rural o la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

González deberá lidiar con la incorporación de alrededor de 2.000 trabajadores a la AEAT, alcanzando los 29.300 efectivos a cierre de 2027, tal y como se recoge en el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria que aún no se ha completado.

Crisis de la AEAT

Estos ceses se suman al de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, que renunció a su cargo a principios de mes.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, enmarcó su salida como algo dentro de la "normalidad".

España enfatizó que, cuando tomó posesión del cargo a finales de marzo, Soledad Fernández "me manifestó que quería que la releváramos tras varios años en el puesto. Con toda normalidad".

La salida de Soledad Fernández coincidió con la marcha de los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria, que han concursado hace unos meses a plazas de consejeros de Finanzas en distintas embajadas, un proceso que aún no se ha resuelto, por lo que aún siguen en sus puestos.