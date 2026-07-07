Hacienda trata de cerrar la crisis en la Agencia Tributaria con el nombramiento de Antonio Ansón como director

El Consejo de Ministros da luz verde a su llegada tras la salida de Soledad Fernández. Hasta ahora era director de gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda.

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Ansón será el nuevo director general de la Agencia Tributaria (AEAT), tras la renuncia de Soledad Fernández. La salida de Fernández estuvo motivada por una crisis interna en la AEAT y el traspaso de competencias fiscales a Cataluña. Ansón cuenta con una larga trayectoria en la AEAT, habiendo ocupado cargos de responsabilidad y siendo inspector de Hacienda desde 1999. El ambiente en la Agencia Tributaria se ha visto afectado por críticas a su inacción ante investigaciones judiciales y cesiones fiscales a Cataluña.

Antonio Ansón será el nuevo director general de la Agencia Tributaria (AEAT).

Con este nombramiento, Hacienda quiere dar por cerrada la crisis abierta tras la salida de la ya exdirectora Soledad Fernández. Una renuncia motivada por la crisis interna en la agencia, pero también por la imposibilidad de frenar el traspaso de competencias a Cataluña.

Fuentes de Moncloa confirman a EL ESPAÑOL que el Consejo de Ministros da luz verde este martes al nombramiento del nuevo responsable de la AEAT. Confían así en dar por cerrada la crisis tras una semana de dimes y diretes.

El CV de Ansón Latorre

Ansón Latorre nació en Zaragoza en 1962. Entró en la Agencia Tributaria como técnico de Hacienda en 1988 y es inspector de Hacienda del Estado desde 1999.

Durante su trayectoria ha ocupado puestos de responsabilidad al frente de la AEAT. En 2007 fue subdirector general de Planificación y Programación. Después, en 2010 pasó al área de Recursos Humanos. Ya en 2024 fue nombrado director adjunto del departamento de Recursos Humanos.

Ha sido también jefe de estudios de la Escuela de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales. En la actualidad era el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda.

Su nombramiento será aprobado este martes y se hará oficial cuando se publique el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La crisis

Con su llegada a la AEAT se pone fin a una semana en la que la Agencia Tributaria ha estado en el disparadero. Todo arrancó el 1 de julio, cuando se conoció que Soledad Fernández renunciaba a la dirección general.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, enmarcaba este pasado lunes el movimiento como algo dentro de la "normalidad. No veo más que normalidad en esto".

España explica que, cuando tomó posesión del cargo a finales de marzo, Soledad Fernández "me manifestó que quería que la releváramos tras varios años en el puesto. Con toda normalidad".

En esa reunión, España, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, le sugirió a Álvarez que se mantuviera en el cargo hasta después de la Campaña de la Renta.

Sin embargo, y como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, el ambiente en la AEAT es prácticamente irrespirable.

Las críticas en la AEAT

Sobre la mesa, la falta de iniciativa en las investigaciones judiciales en marcha por casos de corrupción política.

De hecho, no fue hasta que se conoció que Fernández abandonaba la AEAT cuando se decidió que Hacienda se presentara en el caso de las 'joyas de Zapatero'.

Pero no es la única inacción que ha provocado las iras de los funcionarios de la Agencia. También ha habido denuncias ante la pasividad de la AEAT en el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

La gestión de las cesiones fiscales a Cataluña también ha generado hondo malestar entre la plantilla de la Agencia Tributaria. La Asociación de Inspectores de Hacienda (la mayoritaria en este colectivo) ha denunciado, en varias ocasiones, el impacto que puede tener la transmisión íntegra del IRPF que se cobre en la región a la Generalitat. Y han dado guerra en este asunto.