¿Cuánto nos van a costar las vacaciones este año? Cada español se dejará casi 1.500 € de media en el verano más caro de la historia

Solo el 75% de los españoles podrá permitirse salir de vacaciones este verano, tres puntos menos que en 2024, y la duración de las estancias sigue a la baja.

El ocio y la restauración supondrán un 20% del gasto total, con un incremento del 8% respecto al año anterior.

El alojamiento representa el mayor gasto, absorbiendo el 45% del presupuesto vacacional, seguido por el transporte, que sube un 12% respecto a 2025.

Cada español gastará una media de 1.481 euros en las vacaciones de verano de 2026, un 7,6% más que el año pasado.

Ya está aquí el primer fin de semana julio. Y con él nos introducimos de lleno a las vacaciones de verano de este 2026, aunque llegan con un sabor agridulce: serán las más caras de la historia.

Según el Observatorio de intención de gasto de Cetelem, cada español se dejará 1.481 euros en irse de vacaciones este verano, un 7,6% que el año pasado.

El presupuesto para poder disfrutar unos días fuera de casa en la temporada estival no ha dejado de crecer en los últimos años. En concreto, en los últimos cinco se ha incrementado un 25%.

¿Cuánto nos va a costar las vacaciones este año?

Este presupuesto se divide en cuatro grandes áreas: alojamiento, transporte, ocio y restauración y la partida dedicada a los gastos extras.

De todas ellas, el alojamiento es la que copa el grueso de la partida total. Supone el 45% del total del gasto destinado a las escapadas de verano.

Justo detrás se posiciona el transporte. Sea como sea que lleguemos a nuestro destino vacacional, va a ser en lo que más notemos el repunte de los precios este 2026. Lo que gastemos en gasolina o billetes supondrá un 12% más que el año pasado. Y de esto los españoles parecen ser conscientes.

Entre los que tendrán que llenar el depósito de su coche, más de la mitad asume que se gastará más que el año pasado en gasolina según la organización Ganvam.

Una vez que se llegue al destino, empiezan el resto de desembolsos. En ocio y restauración los españoles destinarán sobre un 20% de su presupuesto. Y en comparación con el año pasado, el gasto en estos planes subirá un 8%.

Cuando se está fuera siempre hay extras que no estaban previstos. El ticket del parking, los souvenirs o la sombrilla de la playa son algunos ejemplos. Estos gastos pueden suponer hasta el 15% del total, aunque son los que menos notan la subida del coste de la vida.

Este aumento de los precios preocupa y mucho. El 90% de los españoles afirma estar preocupado por el incremento de los costes, el mayor porcentaje entre los países europeos estudiados por Allianz.

Además, el encarecimiento de las vacaciones tiene sus consecuencias. Los días que permanecemos fuera de casa empiezan a mostrar una tendencia a la baja según el INE.

También cae el número de españoles que puede permitirse salir en verano. Este año lo hará el 75%, tres puntos porcentuales menos que en 2024.