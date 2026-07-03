Hacienda ingresa 24.721 millones en la campaña de la Declaración de la Renta 2025, un 20% más que el año pasado

Los ingresos por la lucha contra el fraude fiscal también crecieron un 20,2%, alcanzando los 22.743 millones de euros en 2025.

La Agencia Tributaria ya ha devuelto 9.361 millones de euros a casi 13 millones de contribuyentes, atendiendo el 79,1% de las solicitudes.

El número de declaraciones a ingresar supera los 7,4 millones, lo que supone un aumento del 7,8% respecto al ejercicio anterior.

Hacienda ha ingresado 24.721 millones de euros en la campaña de la Renta 2025, un 20% más que el año pasado.

Como se esperaba, la Agencia Tributaria (AEAT) ha hecho negocio con la última campaña de Declaración de la Renta, que se cerró hace sólo unos días. El Ministerio de Hacienda ha ingresado 24.721 millones de euros, un 20% más que el año pasado.

Para ello, la cifra de declaraciones a ingresar se ha elevado por encima de los 7,4 millones, un 7,8% más que la campaña de la Renta del año pasado.

Mientras, las declaraciones presentadas han subido un 4,2%, hasta los 25,6 millones.

Por otro lado, la AEAT ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes, un 3% en número y un 2,9% en importe.

Hasta este jueves, ya se habían abonado el 79,1% de las solicitudes de devolución y el 66,4% de los importes a devolver que se han solicitado.

Cabe recordar que hace sólo unas horas que la Agencia presentaba también los últimos resultados del control del fraude fiscal, que también ha sido positiva para las arcas públicas.

En total, recaudó 22.743 millones de euros en 2025, un 20,2% más que en el año anterior.

Todo ello en medio de la polémica en la que se sitúa ahora mismo la Agencia, tras la renuncia de su directora, Soledad Fernández, y las acusaciones de los trabajadores de falta de transparencia.