La inflación se mantiene en el 3,2% en junio mientras la subyacente se modera al 2,9%

El Gobierno aprobará un nuevo paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo.

Los carburantes han reducido su presión sobre los precios y contribuyen a moderar la inflación.

La inflación subyacente anual baja una décima y se sitúa en el 2,9%.

La inflación en junio se mantiene en el 3,2%, igual que en abril y mayo, según el INE.

La inflación se mantiene en el 3,2% en junio, el mismo dato que en abril y mayo. Así lo ha adelantado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo estadístico ha detallado que los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto fueron la principal presión al alza sobre los precios, moderan ahora su contribución y empujan a la baja la tasa de junio.

Asimismo, la inflación subyacente interanual se sitúa en el 2,9%, una décima menos que la tasa de mayo.

Evolución de la inflación.

Desde el Ministerio de Economía han explicado que "el Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y de los sectores más afectados. España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán".

De hecho, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este lunes el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo. Aunque se desconocen las medidas concretas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha avanzado que será "un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía del país".

En términos mensuales, el IPC subió un 0,6%, cinco décimas más que en mayo. Con el incremento de junio, la inflación mensual acumula cinco meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,6%, con una variación mensual del 0,6%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,3% para el sexto mes del año, según apunta Estadística.