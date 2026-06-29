El Gobierno aprueba una rebaja de 15 céntimos a la gasolina que se irá reduciendo hasta desaparecer en octubre

Se refuerza el control sobre los precios en las gasolineras y se mantienen medidas de protección al empleo vinculadas a la situación en Oriente Próximo.

El paquete de ayudas, valorado en 4.525 millones de euros, incluye tanto subvenciones directas como reducciones fiscales, y estará vigente durante tres meses.

Se mantiene una bonificación de 20 céntimos por litro para agricultores y transportistas, junto con ayudas directas al sector agrícola, marítimo y pesquero.

El Gobierno aprueba una rebaja progresiva en el precio de la gasolina, comenzando con 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, hasta su eliminación en octubre.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un nuevo paquete de ayudas para paliar el impacto económico en los españoles derivado de la guerra de Irán que, entre sus principales novedades, sustituye el sistema para reducir el precio de los carburantes.

Estamos ante un nuevo paquete por valor de 4.525 millones de euros, 1.825 millones en ayudas y otros 2.700 millones en impuestos que dejará de recaudar el Estado y que tendrá una validez de tres meses.

En rueda de prensa posterior a la reunión, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha indicado que las nuevas ayudas se centrarán en dar alivio a sectores profesionales y en realizar una eliminación progresiva de las ayudas ante la normalización de los mercados.

En el caso de los hogares, se ha establecido un nuevo sistema gradual de retirada de bonificaciones al combustible. En marzo se había rebajado un 10% el impuesto a los carburantes, con lo que se estimó una bajada de 30 céntimos por litro.

Pero el nuevo sistema incluye una bonificación lineal de 15 céntimos por litro de carburante en julio (la mitad de lo actual), diez céntimos en agosto y cinco céntimos en septiembre, hasta llegar a octubre, cuando ya no habrá ayudas.

El Gobierno ha indicado que, no obstante, hay una cláusula que indica que se volvería automáticamente a una bonificación de 20 céntimos por litro si el precio de los carburantes se disparase por el empeoramiento de la guerra.

Por otro lado, se mantienen bonificaciones a agricultores y transportistas de 20 céntimos por litro, con ayudas directas a agricultores (fertilizantes), transporte marítimo y pesca.

También se prevé una reducción de la factura eléctrica con la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía, la aceleración de las renovables, una agilización normativa y el aumento de la resiliencia y descarbonización de territorios no peninsulares.

En cuanto a esta reducción progresiva, hasta que llegue su eliminación, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica será de 5%, en 2026; 3,5%, en 2027; 0%, en 2028.

Se realizará además un refuerzo del mecanismo de control y transparencia en los precios de las gasolineras, con más atribuciones para la CNMC, como la publicación de una lista de establecimientos con comportamientos anómalos.

En cuanto a la protección del empleo, se mantiene la prohibición de despido vinculado al conflicto en Oriente Próximo y se establecerán planes de movilidad sostenible para trabajadores.

El Gobierno ha indicado que el nuevo paquete de ayuda es una continuación de los anuncios realizados en marzo de este año y que están en línea "con el proceso de desescalada del conflicto".

A mediados de marzo, el Gobierno aprobó un paquete de rebajas fiscales en el ámbito de la energía, que se han aplicado tanto en la factura de la luz como en los combustibles.

El paquete tenía un coste estimado de unos 5.000 millones de euros, fundamentalmente compuesto por reducciones fiscales, pero no por ayudas directas. Su aplicación se diseñó para tres meses que expiran este mismo junio.

Es por ello por lo que ahora se pone en marcha un segundo contingente de ayudas para mitigar el impacto en los bolsillos de los españoles en la segunda parte del conflicto de Irán, cuando se estima que se irá reduciendo el coste de un conflicto que, en teoría, está en vías de resolución.

Primer paquete de medidas

Del primer paquete, las medidas en el campo de la factura eléctrica de los hogares cayeron (por la acentuada reducción de su coste) hace casi un mes.

En cambio, se mantienen los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y la devolución parcial del gasóleo profesional.

También siguen en vigor el resto de las medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas y los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

Está compuesto por dos reales decretos-ley para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán en familias y empresas españolas. Uno con rebajas fiscales y otro con medidas en materia de vivienda.