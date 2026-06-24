Garamendi confirma que se presentará a las elecciones de la CEOE: "Es el momento de seguir adelante"

Garamendi pide una campaña limpia y positiva, sin conocer de momento candidaturas alternativas a la suya.

La fecha exacta de las elecciones se decidirá en la junta directiva del próximo miércoles, manteniéndose el proceso antes del 22 de noviembre.

El presidente de la patronal asegura contar con el apoyo suficiente de empresas y asociaciones para su reelección.

Antonio Garamendi confirma que se presentará a las elecciones de la CEOE para optar a un tercer mandato.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este miércoles que se va a presentar de nuevo a las elecciones de la CEOE, que se celebrarán el próximo otoño.

El líder de la patronal pretende ser reelegido para un tercer mandato y cuenta con el apoyo de "las empresas suficientes" para hacerlo. "Ahora es el momento de seguir adelante y agradezco a las empresas y asociaciones que me lo han pedido su apoyo", ha dicho Garamendi.

Menos claro ha sido el presidente de la patronal con las elecciones generales. "Tenemos que tener Presupuestos, pero si no los hay, habrá que tomar medidas, que pueden ser elecciones, mociones de censura o lo que sea".

En la reunión de la junta directiva del próximo miércoles, los empresarios decidirán el día concreto en el que irán a las urnas, que debe ser siempre antes del 22 de noviembre, para tener un margen de tres meses de proceso electoral.

"Es momento de seguir. Con el país que tenemos hay que tirar para adelante", ha dicho Garamendi en el curso de verano de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

"Tengo el apoyo que tengo que tener, y estoy muy agradecido a todos los que me han animado a seguir", ha remachado el presidente de los empresarios para dejar clara su decisión.

Garamendi ha aclarado que la intención es cumplir con los plazos previstos, para que haya margen para que se formen más candidaturas en el mes de julio.

Y hay que tener en cuenta que en la primera semana de noviembre es la Cumbre Iberoamericana, que la patronal española organiza en su parte empresarial y que "no es lógico que coincida con un periodo electoral".

El presidente de la CEOE no conoce en este momento ninguna candidatura alternativa a la suya al frente de la CEOE. Pero sí pide que haya una campaña limpia, sin malas artes y con planteamientos en positivo.

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