El déficit comercial baja un 11,2% en el primer cuatrimestre del año por las menores importaciones energéticas

La tasa de cobertura mejoró hasta el 88,6%, y las exportaciones a la Unión Europea crecieron un 4,4% entre enero y abril.

Las importaciones energéticas descendieron un 5,1%, lo que contribuyó a reducir el déficit energético a 11.231,4 millones de euros.

Las exportaciones aumentaron un 2%, alcanzando los 130.894,1 millones de euros, mientras que las importaciones subieron solo un 0,3%.

El déficit comercial español bajó un 11,2% en el primer cuatrimestre del año, situándose en 16.849,6 millones de euros.

El déficit comercial se ha situado en 16.849,6 millones de euros en el primer cuatrimestre del año. Esta cifra supone un descenso del 11,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este resultado es consecuencia del aumento del 2% de las exportaciones, que han alcanzado los 130.894,1 millones de euros entre enero y abril, la segunda mayor cifra registrada para este periodo.

Las importaciones se han elevado un ligero 0,3%, hasta los 147.743,7 millones de euros.

Dentro de las importaciones, las energéticas han descendido aún más, un 5,1%, hasta los 19.088,3 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

Así, el déficit energético ha caído hasta los 11.231,4 millones de euros, frente a los 12.356,6 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior; mientras que el déficit no energético se ha situado en 5.618,2 millones de euros, también por debajo de los 6.625,5 millones de un año antes.

Tasa de cobertura

La tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 88,6% a cierre de abril, lo que supone 1,5 puntos más que un año antes.

Las exportaciones españolas a la Unión Europea, el 62,9% del total, han crecido un 4,4% entre enero y abril, y las destinadas a la zona euro han repuntado un 5%.

Por el contrario, a América del Norte han descendido un 2,4% y a América Latina, un 8,2%. Las exportaciones a Asia también han caído un 8,7%, pero las dirigidas a África han repuntado un 4,1%.

Solo en el mes de abril, el déficit comercial se ha elevado un 33%, hasta los 5.172,2 millones de euros, como consecuencia de un aumento de las importaciones mayor que las exportaciones.

En concreto, las importaciones aumentaron en abril un 9,5%, hasta los 39.480 millones de euros; mientras que las exportaciones se situaron en 34.388 millones de euros, un 5,8% más, marcando un máximo histórico en el mes de abril, según los datos del Ministerio de Economía.