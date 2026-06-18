Llevar tu nómina a CaixaBank tiene premio: dinero en efectivo, televisores y cupones de compra

CaixaBank ofrece bonificaciones en efectivo, televisores Samsung y cupones para quienes domicilien su nómina y cumplan determinados requisitos de vinculación y permanencia durante dos años.

Las claves

Las claves Generado con IA CaixaBank lanza una campaña que premia a quienes domicilien su nómina con incentivos como dinero en efectivo, televisores Samsung o cupones de compra. Las recompensas varían según el importe de la nómina: desde 150 a 250 euros en efectivo, televisores de diferentes tamaños y cupones de entre 200 y 400 euros para gastar en Facilitea. La promoción incluye ventajas adicionales como una cuenta sin comisiones de mantenimiento, tarjeta de crédito gratuita y acceso a servicios digitales avanzados. Para acceder a los incentivos, es necesario domiciliar la nómina, asociar tres recibos y realizar compras con tarjeta, con un compromiso de permanencia de 24 meses.

Tener domiciliada la nómina en una gran entidad bancaria tiene asociada la tranquilidad de saber que, para todo lo que necesites, tu banco responde. Ese es, precisamente, uno de los principales argumentos a la hora de elegir. Para contribuir a esta decisión tan importante, CaixaBank añade a su solvencia y músculo financiero ventajas añadidas que hacen, si cabe, más atractiva su propuesta.

La entidad ha vuelto a poner en marcha una atractiva campaña dirigida a quienes decidan trasladar sus ingresos mensuales al banco. La iniciativa busca recompensar la fidelidad de los clientes mediante incentivos que van desde reembolsos en efectivo hasta dispositivos electrónicos y vales de compra para adquirir productos de tecnología, hogar, deporte o movilidad.

La propuesta está diseñada para adaptarse a distintos perfiles de clientes, ya que las recompensas varían en función de la cuantía de la nómina domiciliada. De este modo, quienes perciban ingresos mensuales a partir de 900 euros pueden acceder a diferentes ventajas, escogiendo la opción que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades.

Entre las alternativas disponibles desde ya en la página web de CaixaBank destaca la posibilidad de recibir una bonificación económica directamente en la cuenta bancaria. Los clientes que domicilien una nómina comprendida entre 900 y 1.499 euros podrán obtener un ingreso de 150 euros. Por su parte, aquellos cuyos ingresos superen los 1.500 euros tendrán acceso a una recompensa en efectivo de 250 euros. Esta opción resulta especialmente atractiva para quienes prefieren disponer libremente del incentivo sin necesidad de destinarlo a una compra concreta.

Dispositivos de última generación para el hogar

Además de la compensación económica, CaixaBank ofrece la posibilidad de elegir diferentes modelos de televisores inteligentes de Samsung. Dependiendo del nivel de ingresos domiciliados, los clientes podrán optar por pantallas de distintos tamaños, que abarcan desde las 32 hasta las 55 pulgadas. Esta alternativa permite disfrutar de un producto tecnológico de última generación sin necesidad de realizar un desembolso adicional.

Otra de las opciones incluidas en la promoción consiste en recibir un cupón para utilizar en Facilitea, la plataforma de consumo impulsada por la entidad financiera. Este portal reúne una amplia variedad de artículos relacionados con la electrónica, el equipamiento del hogar, la movilidad personal, el deporte y el ocio. Gracias a estos vales, los clientes pueden acceder a numerosos productos y beneficiarse de condiciones ventajosas.

Los cupones disponibles tienen un valor que oscila entre los 200 y los 400 euros, dependiendo igualmente del importe de la nómina domiciliada. Esta modalidad ofrece una gran flexibilidad, ya que permite al usuario decidir en qué producto invertir el incentivo recibido. Entre los artículos destacados que pueden adquirirse mediante Facilitea figuran dispositivos tecnológicos de alta demanda y productos para el hogar de marcas reconocidas.

Por ejemplo, algunos clientes podrán optar por un aspirador Dyson V12, cuyo valor de mercado supera los 550 euros. Asimismo, la oferta contempla varios modelos de teléfonos móviles Samsung, incluyendo dispositivos de gama alta. En los niveles de nómina más elevados es posible acceder a terminales como el Samsung Galaxy S24 FE de 128 GB, valorado en alrededor de 759 euros. De esta forma, la promoción no se limita a una única recompensa, sino que ofrece diferentes posibilidades para adaptarse a los intereses de cada usuario.

iStock

Contratación a tiro de clic

La campaña puede contratarse tanto a través de los canales digitales de CaixaBank como de manera presencial en cualquiera de las oficinas que la entidad tiene repartidas por toda España. Gracias a esta doble vía de acceso, los clientes pueden gestionar el proceso de forma cómoda, ya sea desde casa o con el apoyo directo de un gestor especializado.

Para beneficiarse de cualquiera de los incentivos disponibles, es necesario cumplir una serie de condiciones establecidas por la entidad. Entre ellas se encuentra la domiciliación de la nómina y la vinculación de tres recibos. Además, el cliente deberá realizar al menos tres compras con tarjeta cada trimestre. A estos requisitos se suma un compromiso de permanencia de 24 meses, período durante el cual deberá mantenerse la relación comercial con el banco en las condiciones establecidas.

Más allá de los regalos iniciales, la domiciliación de la nómina permite acceder a ventajas adicionales. Los clientes que cumplan los requisitos pasarán a formar parte del programa Día a Día, una propuesta que agrupa diversos servicios financieros esenciales sin coste adicional.

Dentro de este paquete se incluye una cuenta corriente libre de comisiones de mantenimiento, así como una tarjeta de crédito MyCard exenta de gastos tanto de emisión como de renovación. También se incorporan transferencias estándar SEPA en euros dentro de la Unión Europea, acceso completo a la banca digital y la posibilidad de utilizar cheques nacionales, entre otros servicios habituales.

La red más extensa de España

La propuesta cobra aún más valor si se tienen en cuenta las capacidades operativas y la infraestructura de CaixaBank. La entidad dispone de la red de oficinas y cajeros más extensa del país, con más de 4.000 sucursales y más de 12.000 cajeros automáticos distribuidos por todo el territorio nacional. Esta amplia cobertura facilita el acceso a servicios bancarios presenciales prácticamente en cualquier punto de España.

Otro de los aspectos más destacados es la experiencia digital que ofrece la entidad. Su aplicación móvil incorpora herramientas avanzadas para la gestión diaria de las finanzas personales. Entre sus funcionalidades se encuentran el envío inmediato de dinero mediante Bizum, el control y seguimiento de préstamos e hipotecas, la consulta detallada de movimientos y la recepción de avisos personalizados relacionados con la actividad de la cuenta.

La aplicación también permite analizar de forma visual los ingresos y gastos mensuales, facilitando una mejor planificación financiera. Asimismo, puede alertar al usuario cuando un recibo que va a cargarse en cuenta presenta un importe superior al habitual, ayudando así a detectar posibles anomalías y a mantener un mayor control sobre los gastos domésticos.

Todas estas ventajas se complementan con el respaldo de una de las principales entidades financieras del país. CaixaBank cuenta con una amplia estructura de atención al cliente y pone a disposición de sus usuarios más de 25.000 profesionales especializados. Esta combinación de servicios digitales, atención personalizada y una extensa red física convierte la domiciliación de la nómina en una opción que va más allá de la simple recepción del salario mensual, ofreciendo un conjunto de beneficios que buscan mejorar la experiencia financiera de los clientes a largo plazo.