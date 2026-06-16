La deuda pública se modera al 101,6% del PIB en el primer trimestre, pero su importe alcanza récord de 1,740 billones

Las corporaciones locales redujeron su deuda un 9,5% interanual, y los municipios de más de 300.000 habitantes la bajaron un 17,2%.

La deuda de las Comunidades Autónomas llegó a 346.910 millones, con la Comunidad Valenciana liderando en ratio sobre PIB (40,4%).

El saldo de deuda creció un 4,3% interanual y un 2,4% respecto al trimestre anterior, superando el máximo histórico anterior.

La deuda pública de España alcanzó un récord de 1,740 billones de euros en el primer trimestre, aunque su peso sobre el PIB se moderó al 101,6%.

La deuda de las administraciones públicas se situó en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros. No obstante, moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,740 billones) aumentó en 72.125 millones de euros, un 4,3% más respecto al primer trimestre del año pasado.

También registró un incremento de 41.276 millones respecto al cuarto trimestre de 2025, un 2,4% más.

Con estos crecimientos registrados en este primer trimestre del año, el dato avanzado por el Banco de España supera el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en 1,602 billones de euros en marzo de 2026, un 4,5% más, lo que representa el 93,6% del PIB.

Administraciones de Seguridad Social

Por componentes, la deuda del Estado alcanzó los 1,589 billones de euros en este trimestre (92,9% del PIB), que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo período de 2025, mientras que para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 34.000 millones de euros (2% del PIB) en marzo de 2026, un 5,8% inferior al registrado el año anterior.

Por otra parte, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 136.178 millones, un 7,9% superior al observado un año antes y un 8% en términos del PIB. Según el Banco de España, esta variación de la deuda se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte sustancial de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos no afectan a la deuda del total del sector Administraciones Públicas por tratarse de operaciones financieras entre subsectores.

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el primer trimestre de 2026 la deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) fue de 346.910 millones de euros (20,3% del PIB), con un crecimiento interanual del 2,6%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,4%, seguida de la Región de Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).

De su lado, la deuda de las Corporaciones Locales (CCLL) se situó en 20.682 millones de euros (1,2% del PIB), un 9,5% inferior a la del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 7.000 millones de euros, mientras los que no son capitales de provincia acumularon 10.000 millones de euros, y el resto de corporaciones sumaron 4.000 millones de euros.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta se redujo un 17,2% respecto al año anterior, hasta situarse en 4.434 millones de euros. Dentro de este grupo, el Ayuntamiento de Madrid continuó registrando el mayor volumen de deuda, con 1.560 millones de euros, seguido por Barcelona (1.203 millones) y Zaragoza (519 millones).

En términos de deuda por habitante, Zaragoza presentó la cifra más elevada con 749 euros, seguida de Barcelona (694 euros) y Murcia (511 euros). Por el contrario, las menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a Valencia con 78 euros y a Bilbao con 142.