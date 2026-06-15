PwC ficha en Ayesa a Germán del Real, su nuevo responsable de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA PwC ha nombrado a Germán del Real como nuevo socio responsable para Andalucía, sustituyendo a Luis Fernández Prieto. Germán del Real cuenta con más de 20 años de experiencia en alta dirección en sectores como consultoría, tecnología, infraestructuras e industria. Hasta ahora, Del Real era director general en Ayesa y ha ocupado cargos directivos en Alstom, Sando y la Agencia de Obra Pública de Andalucía. El nuevo responsable impulsará el crecimiento de PwC en la región, reforzando su presencia en grandes cuentas y administraciones públicas, y desarrollando soluciones innovadoras.

PwC ha anunciado hoy la incorporación de Germán del Real como nuevo socio responsable de la firma en Andalucía. Con este nombramiento, PwC refuerza su apuesta estratégica por una geografía clave para el crecimiento de la compañía y donde continuará impulsando a sus cuatro grandes negocios: auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento en transacciones.

Del Real sustituye a Luis Fernández Prieto, quien ha liderado PwC en la región desde 2013.

Germán del Real cuenta con una sólida trayectoria de más de 20 años en puestos de alta dirección y desarrollo de negocio, con amplia experiencia en sectores como la consultoría, la tecnología, las infraestructuras y la industria.

Hasta su incorporación a PwC, ha desempeñado diferentes posiciones de responsabilidad en Ayesa, una de las principales compañías españolas de ingeniería y tecnología, donde ha sido director general y, previamente, consejero delegado adjunto, entre otros cargos ejecutivos.

Previamente, Del Real ha ocupado posiciones directivas en compañías como Alstom, donde fue director comercial y de marketing para España y Portugal, así como en Sando y en la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Entre los años 1997 y 2000, fue auditor senior en PwC.

Crecimiento y transformación

A lo largo de su carrera, ha liderado procesos de crecimiento y transformación organizativa, impulsando estrategias de expansión, integración de compañías y consolidación de relaciones con clientes tanto del sector público como del privado.

Su perfil combina un profundo conocimiento del tejido empresarial andaluz con una destacada capacidad para el liderazgo de equipos y la generación de relaciones institucionales de alto valor.

Germán del Real es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, cuenta con un Executive MBA por el IE, es doctorando en Inteligencia Artificial por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Social y del Patronato de la Universidad Pablo de Olavide.

Se incorpora también como senior advisor a la práctica del sector público de PwC España, reforzando así una de las prioridades estratégicas de la firma.

El nuevo socio responsable asume el liderazgo de PwC en Andalucía con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento de la firma en la región, reforzar su presencia en las grandes cuentas y en las administraciones públicas, y continuar desarrollando soluciones innovadoras que acompañen a las organizaciones en sus procesos de transformación.

Por su parte, Luis Fernández Prieto cierra una etapa de fuerte crecimiento al frente de PwC en Andalucía iniciada hace trece años, durante los cuales ha contribuido a consolidar la posición de la firma como uno de los referentes en servicios profesionales en la región.

PwC cuenta en Andalucía con oficinas en Sevilla y Málaga y además de un centro especializado en el Análisis de Datos en la Universidad de Málaga (UMS) y otro, en Granada, de centralización de servicios jurídicos y de transacciones.