Las falsificaciones le cuestan cada año a Europa 16.000 millones y 200.000 empleos: los españoles son de los que más las compran

Solo en España, las falsificaciones de textil, calzado, juguetes y maquillaje provocan la pérdida de 15.000 empleos al año.

El 20% de los españoles admite haber comprado intencionadamente productos falsificados, frente al 13% de media europea.

España es el segundo país europeo donde más se compran productos falsificados, solo superado por Bulgaria.

16.000 millones de euros y 200.000 puestos de trabajo. Es lo que le cuesta a Europa cada año las falsificaciones que se compran en el Viejo Continente. Estos productos suponen el 5% del comercio total europeo.

España es el segundo país de Europa en el que más se compran este tipo de productos. Sólo nos superan los búlgaros.

Mientras que de media el 13% de los europeos admite haber comprado productos falsificados intencionadamente, entre los españoles la cifra se dispara hasta el 20%. Detrás, Irlanda, Luxemburgo y Rumanía.

Valor Añadido | El coste oculto de las falsificaciones.

Sólo con las imitaciones de textil, calzados, juguetes y maquillaje, en España se pierden unos 15.000 empleos al año. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado incautan más de tres millones y medio de productos falsificados al año en nuestro país. Una mercancía que puede alcanzar los 150 millones de euros en el mercado.

La principal razón para decantarse por las imitaciones en lugar de elegir el producto original sigue siendo el precio. Una falsificación puede costar hasta un cuarto de lo que vale el producto original.