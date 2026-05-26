El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.366 millones de euros en mayo, un 6,1% más

El 69% de los nuevos jubilados accedieron con la edad ordinaria, y la edad media de jubilación aumentó a 65,5 años.

La pensión media del sistema se situó en 1.370,7 euros mensuales, y la de jubilación en 1.572 euros, ambas con subidas superiores al 4%.

La Seguridad Social pagó 10,48 millones de pensiones a 9,47 millones de personas, siendo la mayoría de jubilación.

El gasto en pensiones contributivas alcanzó en mayo un récord de 14.366 millones de euros, un 6,1% más que el año anterior.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.480.593 pensiones (+1,5%) a 9,47 millones de personas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en mayo en 1.370,7 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.

Por regímenes

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.731,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.060 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.003,9 euros, y de 1.736,5 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en mayo alcanzó los 975,1 euros al mes.

Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.644,1 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de abril.

En los cuatro primeros meses de 2026, se registraron 126.643 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 12,3% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone casi 1,5 puntos más que al cierre de 2025 y 7,5 puntos por encima de las registradas en 2019.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,5 años, cuando en 2019 era de 64,4. En 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

Además, el 69% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (87.430).

La media de tiempo de resolución de los expedientes en abril (último dato disponible) fue de 9,28 días en el caso de la pensión de jubilación y de 11,33 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días en la prestación de jubilación.

En mayo, 1.520.292 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 73,4% de sus titulares son mujeres (1.115.690). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,9 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 23,8% corresponde a pensionistas con un hijo (361.971); el 50,3% a beneficiarios con dos hijos (764.211); cerca de un 17,7% lo perciben con tres hijos (268.431) y, por cuatro hijos, el 8,3% (125.677).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.