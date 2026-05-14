La inflación se modera al 3,2% en abril y el Gobierno suspenderá la rebaja del IVA de electricidad y gas desde junio

El IPC mensual aumentó un 0,4% en abril, impulsado por el encarecimiento de restaurantes y ropa, acumulando tres meses consecutivos de subidas.

La inflación subyacente anual, que no incluye energía ni alimentos no elaborados, subió una décima y se coloca en el 2,8%.

El Gobierno suspenderá la rebaja del IVA de electricidad y gas a partir del 1 de junio, aunque mantiene otras ayudas energéticas y a sectores como agricultores y transportistas.

La inflación se situó en el 3,2% en abril, dos décimas menos que en marzo, según el INE.

La inflación se modera al 3,2% en abril, dos décimas menos respecto a marzo. Así lo confirma este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras la moderación del IPC, el Gobierno ha anunciado la desactivación de las medidas sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio.

No obstante, desde el Ministerio de Economía explican que "las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio".

El Gobierno mantiene las reducciones fiscales a los carburantes debido a que los combustibles para vehículos personales superaron el 15% en su variación anual, que es el umbral fijado en el decreto anticrisis.

El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos- continuarán en vigor.

Inflación subyacente

Economía estima que las medidas del plan de respuesta han restado a la inflación cerca de un punto.

Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, sube una décima hasta el 2,8%.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,4%, moderando en ocho décimas la subida experimentada en marzo, del 1,2%. Con el incremento de abril, influido por el encarecimiento de restaurantes y ropa, la inflación mensual acumula tres meses consecutivos de alzas.

Asimismo, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en abril, hasta el 3,5%, con una variación mensual del 0,7%.