Las claves de la venta del Sevilla: 3.400€ por acción para convencer a Del Nido padre e hijo y 80M para fichar

El futuro de Del Nido Carrasco y otros directivos no está definido y será el nuevo consejo de administración quien lo decida.

Los compradores asumen una deuda financiera neta de 88 millones de euros y prometen una inyección inmediata de 80 millones para reforzar el club.

El precio ofrecido es de unos 3.400 euros por acción, lo que ha convencido a todos los grandes accionistas, incluidos Del Nido padre e hijo.

Sergio Ramos y Five Eleven Capital serán los nuevos dueños del Sevilla FC, adquiriendo el 85% de las acciones del club.

Lo que parecía una posibilidad remota a principios de año se confirma: Sergio Ramos y la sociedad gestora Five Eleven Capital van a ser, si no lo impide una catástrofe, los nuevos dueños del Sevilla FC.

Los grandes accionistas del club nervionense se han puesto de acuerdo en una operación marcada por la unanimidad, porque nada menos que el 85% de los títulos del equipo pasarán a manos de los compradores una vez se cierre la transacción.

Es algo que ocurrirá previsiblemente en un máximo de dos meses. Ahora toca revisar todo el papeleo, pero según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, los términos del acuerdo han acabado siendo extremadamente atractivos para todas las partes.

Finalmente, se ofrece un precio de cerca de 3.400 euros por acción a los dueños de los títulos. Es una de las mayores cantidades que se han ofrecido por el Sevilla durante su proceso de venta, y determinante para lograr que quieran vender todos, incluido Del Nido Benavente.

Vende Del Nido Benavente

El antiguo presidente del Sevilla, con una relación más que convulsa con su hijo y actual mandatario del club, José María Del Nido Carrasco, ha dado un 'sí' rotundo a la operación. También los conocidos como 'los americanos', o sea, el fondo 777 Partners, que ostenta un paquete accionarial del 16% y han sido decisivos para tomar cualquier decisión en los últimos años.

O sea, todos reciben la propuesta con los brazos abiertos. Porque además, Ramos y Five Eleven asumen una deuda financiera neta del Sevilla de 88 millones, la misma cantidad que desde el principio sostuvo el club que correspondía, y que fue puesta en duda por algunos aspirantes a comprar el club, que insinuaban que la cantidad real debía ser superior.

Pero no ha sido así. Lo corrobora además la auditoría de KPMG solicitada por Ramos y sus socios, que prometen en las cláusulas otro caramelo más que importante: acometer de forma inmediata una inyección de capital de 80 millones de euros, cantidad que se usará para reforzar el futuro del club, presumiblemente con fichajes.

El futuro de Del Nido Carrasco, en el aire

Lo que no contemplan las cláusulas, según ha podido saber este periódico, es el destino que aguarda a Del Nido Carrasco. Jamás ha sido condición para la venta que sea incluido en la futura directiva, y será el próximo consejo de administración del club, una vez se haga efectiva la llegada de Ramos y sus socios, los que aclaren el panorama.

Por lo mismo, tampoco se sabe qué ocurrirá con Pepe Castro, y mucho menos cuál será la posición de Ramos. Al menos, no es algo que haya quedado acordado sobre el papel en las reuniones para cerrar la venta.

Sí se han despejado tras casi diez horas de reunión este lunes el formato de las garantías de pago, que quedan cristalinas y son muy satisfactorias para las grandes familias accionariales.

Se pone así fin a una operación que se describe, en lo referido a las negociaciones, como "complicadísimas" y se abre un nuevo futuro para el equipo, que enfrenta aún encuentros decisivos para permanecer en primera división.

¿Qué cambiará en este acuerdo de venta si el club baja a segunda? Es una cuestión "remota" ahora mismo y nadie está pensando en eso, aseguran en Nervión. Todos dan por hecho que lo peor ha pasado ya.