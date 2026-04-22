La deuda pública de España alcanza su máximo histórico con 1,723 billones en febrero

El Gobierno prevé una senda descendente de la deuda pública, aunque no especifica cuándo se reducirá por debajo del 60% del PIB exigido por Bruselas.

La deuda de la Seguridad Social creció un 7,9% interanual, mientras que la de las comunidades autónomas subió un 2,9% y la de las corporaciones locales bajó un 9,3%.

El peso de la deuda sobre el PIB se moderó al 101,2%, 1,3 puntos porcentuales menos respecto a febrero de 2023.

La deuda pública de España alcanzó un máximo histórico de 1,723 billones de euros en febrero, un 4,7% más que el año anterior.

La deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de febrero en máximos de 1,723 billones de euros, tras elevarse un 4,7% en términos interanuales, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

Eso sí, moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,2% respecto al mismo periodo del año anterior, 1,3 puntos porcentuales menos.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,723 billones) aumentó un 4,7% respecto al mismo mes de febrero del año pasado, al tiempo que registró un incremento del 1% respecto al mes de enero.

Con estos crecimientos registrados en este segundo mes del año, el dato de febrero supera el máximo histórico alcanzado en septiembre, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros.

El Ejecutivo estima que la deuda pública se situará en el 100,9% del PIB en el año 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en 2028 para, más a largo plazo, caer al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

Por subsectores, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,573 billones de euros, con un incremento interanual del 5,1%, lo que supone un 92,4% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 33.620 (2% del PIB), que representa una disminución del 6,1% respecto al mismo dato del año anterior.

Administraciones

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.181 millones de euros, lo que implica un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 8% del PIB. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas fue de 345.706 millones de euros en febrero de 2026, equivalente a un 20,3% del PIB, con una variación interanual del 2,9%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 20.829 de euros en este mes (1,2% del PIB), un 9,3% inferior al importe registrado un año antes.

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas.

Así, los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales del 4,6% y el 7,1% respectivamente y los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual del 1,5%.