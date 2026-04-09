La patronal andaluza llama a evitar un 'impasse' como el de Extremadura si Moreno no logra la mayoría absoluta

Entre las prioridades están fortalecer la iniciativa privada, simplificar trámites administrativos y promover más diálogo social y colaboración público-privada.

La patronal presenta casi 200 propuestas para impulsar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la empresa andaluza.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, reclama un gobierno estable y dialogante que priorice la claridad en las políticas económicas y sociales.

La patronal andaluza urge evitar un bloqueo político como el de Extremadura si Juanma Moreno no logra la mayoría absoluta.

Si el 17 de mayo Juanma Moreno no obtiene la mayoría absoluta que está rozando según las encuestas, Andalucía no puede parecerse a Extremadura, sumida en un limbo de meses a la espera de concretar un acuerdo de gobernabilidad.

Así lo advierte la patronal andaluza. "No tenemos ni un minuto que perder", enfatiza el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, que ha liderado este jueves en Sevilla la presentación de las propuestas de las empresas para la próxima legislatura.

Un compendio de casi 200 iniciativas para dar impulso económico a la comunidad que, necesariamente, se basa en la idea de empezar cuanto antes. Evitando similitudes con los casos no solo de Extremadura, sino Castilla y León o Aragón.

"Apelo siempre a la responsabilidad", ha insistido González de Lara, que ha asegurado que los empresarios solo quieren "un gobierno estable y dialogante".

"Pero que no podemos perder tiempo. No podemos perder meses y meses de constitución de un gobierno; de entrar a conciliar políticas comunes o no comunes", ha continuado.

Sea coalición o no lo que decida el voto de los andaluces, la prioridad debe ser "tener muy claro desde el primer momento a dónde quiere ir, cuál es su política económica, su política fiscal, su política social, su política sanitaria, su política de gobernanza, su política de distribución territorial".

Es uno de los grandes mensajes de la patronal, que busca, sea cual sea el resultado, "un gobierno estable y que tenga una actitud proactiva hacia las empresas, con una visión empresarial y una visión competitiva de Andalucía".

Más diálogo social y simplificación

Ya en materia de las 200 propuestas, González de Lara y el secretario general de la CEA, Luis Fernández- Palacios, han esbozado diez grandes ejes estratégicos, un decálogo de prioridades para impulsar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la empresa andaluza.

Entre ellas destaca la necesidad de garantizar el protagonismo de la iniciativa privada en la actividad económica, "evitando situaciones de competencia del sector público cuando exista oferta empresarial suficiente".

En este sentido, se apuesta por reforzar la colaboración público-privada, promover la participación de empresas andaluzas en la contratación pública y limitar el recurso a medios propios de la Administración a aquellos ámbitos estrictamente necesarios, un asunto polémico en los últimos tiempos en la comunidad por encargos a Ineco.

En materia administrativa, CEA propone la creación de una Unidad Tramitadora de Proyectos con la participación de las administraciones local, autonómica y estatal, que cumpla el objetivo de impulsar específicamente proyectos estratégicos para la comunidad.

Así, también plantea la necesidad de seguir avanzando en agilidad y coordinación de las administraciones públicas, mediante la simplificación normativa, un asunto que quieren impulsar más, como también desean ser más ambiciosos en el diálogo social.

Se trata, subrayan, de una "herramienta clave para anticipar reformas estructurales y articular medidas eficaces que impulsen el desarrollo socioeconómico de la comunidad".