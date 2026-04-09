Carlos Cuerpo prevé que las medidas anticrisis frenen la inflación en hasta un punto durante los próximos meses

El ministro subraya que la reducción del IVA en los carburantes tuvo un impacto inmediato en los precios, beneficiando a los hogares.

Cuerpo destaca que la rebaja del IVA de los combustibles al 10% es temporal y que, si fuera necesario prorrogarla, se ajustaría a la normativa europea.

El Gobierno confía en que la situación económica esté más estabilizada para finales de junio, cuando finaliza el periodo de aplicación de las medidas anticrisis.

El ministro Carlos Cuerpo prevé que las medidas anticrisis del Gobierno reduzcan la inflación entre ocho décimas y un punto durante los próximos meses.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, prevé que las medidas anticrisis puestas en marcha por el Gobierno contengan la inflación en los meses de abril, mayo y junio "en torno a ocho, nueve décimas e incluso un punto".

Cuerpo, en declaraciones a TVE, ha expresado su confianza en que para el final del horizonte temporal de las medidas adoptadas para paliar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, el 30 de junio, la situación pueda estar "más estabilizada" de lo que está ahora mismo y no sea necesario prorrogarlas.

Sobre las advertencias de la Comisión Europea de que la rebaja del IVA de los combustibles al 10% no se ajusta a la normativa europea, Cuerpo ha indicado que "Bruselas es consciente" de que las medidas adoptadas por España son "de carácter temporal" y que, si al final es necesaria una prórroga para seguir apoyando a hogares y empresas, las medidas se pueden ajustar.

"Por ahora son temporales y lo que hemos hecho es acudir a los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Los impuestos especiales tienen un límite inferior que pone también la Comisión Europea que no podíamos rebasar para completar esta reducción de efecto de los precios de los carburantes", ha remarcado.

Y ha añadido que "hemos tenido que acudir a otro instrumento complementario como es el IVA, es una medida con un horizonte temporal muy determinado y con un efecto intencionado de ayudar a nuestros hogares".

En este sentido, Cuerpo ha hecho hincapié en que esta rebaja del IVA de los carburantes adoptada por España se notó en los precios "desde el primer día" en que se implementó esta medida.