El Gobierno estudia ampliar las rebajas fiscales si el alza energética afecta a los precios de los alimentos

El ministro asegura que el 90% de las rebajas fiscales en carburantes se está trasladando a los consumidores y no a las estaciones de servicio.

Las medidas anticrisis actuales incluyen rebajas fiscales en electricidad y carburantes, con una reducción de hasta 23 céntimos en la gasolina y 20 en el gasóleo.

Carlos Cuerpo afirma que se podrían ampliar las rebajas fiscales si la subida energética repercute en la cesta de la compra.

El Gobierno está vigilando el impacto del aumento de los precios energéticos en los alimentos debido a la situación en Irán.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que, además de vigilar diariamente los precios de la energía por la guerra en Irán, el Ejecutivo también va a estar encima de los precios de la cesta de la compra.

Así, ha afirmado que "el peligro de esta subida de costes energéticos es que acaben repercutiendo en el resto de la cesta de la compra"

"Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de la guerra en Ucrania, donde hay análisis ya que señalan que la subida de precio del coste para los agricultores acabó afectando, al cabo de 8 ó 12 meses, a los precios de los alimentos. De hecho, no de manera completa, pero sí que se traslada en parte ese crecimiento del coste", ha reconocido Cuerpo en declaraciones a la cadena Ser.

En este sentido, el vicepresidente primero ha subrayado que, si es necesario, se ampliará las medidas anticrisis ya adoptadas, centradas en rebajas fiscales en materia energética.

"Tenemos tres meses por delante para ver el efecto tanto de la evolución de la guerra como del impacto de estas medidas. E iremos viendo efectivamente si es necesario ir ampliando o no este primer paquete de medidas. En el caso de la guerra de Ucrania al final tuvimos que poner en marcha siete paquetes de medidas de manera sucesiva, puesto que iba alargándose el conflicto más allá de lo esperado inicialmente", ha recordado.

Así, Cuerpo ha insistido en que el Gobierno contempla seguir apoyando, en este caso a hogares y a los sectores más afectados, conforme se vaya observando dónde más está impactando la guerra.

De momento, el ministro ha asegurado que las rebajas fiscales en electricidad y carburantes ya adoptada en el primer paquete de medidas anticrisis están siendo efectivas y están teniendo un impacto positivo, no sólo para los sectores afectados y las familias, sino que también están ayudando a contener la inflación.

Evolución de los precios

El ministro ha hecho hincapié en que el Ejecutivo está prestando especial atención a los efectos fiscales en los combustibles. "Los consumidores deben ser conscientes de que tenemos en cuenta los efectos de los impuestos para que puedan verse beneficiados ellos y no las estaciones de servicio", ha subrayado.

Según ha detallado, las medidas aplicadas están suponiendo rebajas de unos 23 céntimos en la gasolina y alrededor de 20 céntimos en el gasóleo.

En este sentido, ha explicado que "tenemos datos de las estaciones de servicio, sin los impuestos, y esa separación nos permite ver cómo evolucionan antes y después".

Además, ha asegurado que "el 90% de esta bajada ya se estaba trasladando y no se observaba ninguna situación anómala en la fijación de precios por parte de las estaciones de servicio".

Por último, al ser preguntado por su reciente nombramiento como vicepresidente primero del Gobierno, el ministro ha destacado que "solemos pensar con este tipo de llamadas o de nombramientos que, cuando sales mucho en los medios, bajan las probabilidades de que suceda; estoy muy contento de que me llamara el presidente".