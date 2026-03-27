El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.307 millones de euros en marzo, un 6% más
La pensión media de jubilación sube un 4,4%, hasta los 1.568,5 euros mensuales.
Más información: Los planes de pensiones pierden 1.100 M€ en su primer ejercicio de liquidez a las aportaciones con 10 años
Las claves
nuevo
Generado con IA
El gasto en pensiones contributivas alcanzó los 14.307,7 millones de euros en marzo, un 6% más que el año anterior.
La subida general de las pensiones para 2026 fue del 2,7%, en línea con el IPC medio.
La Seguridad Social pagó este mes más de 10,46 millones de pensiones a 9,46 millones de personas, principalmente jubilaciones y viudedades.
La pensión media del sistema se situó en 1.367,4 euros mensuales y la de jubilación en 1.568,5 euros, ambas con incrementos superiores al 4%.
La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 14.307,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
La Seguridad Social ha abonado este mes 10.463.537 pensiones a 9,46 millones de personas, de las que 6,7 millones son de pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 335.000 de orfandad y 46.700 en favor de familiares.
Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en marzo en 1.367,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.
Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).
Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), alcanzó a 1 de marzo los 1.568,5 euros mensuales, un 4,4% más que en marzo de 2025.