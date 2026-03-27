El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.307 millones de euros en marzo, un 6% más

La pensión media del sistema se situó en 1.367,4 euros mensuales y la de jubilación en 1.568,5 euros, ambas con incrementos superiores al 4%.

La Seguridad Social pagó este mes más de 10,46 millones de pensiones a 9,46 millones de personas, principalmente jubilaciones y viudedades.

La subida general de las pensiones para 2026 fue del 2,7%, en línea con el IPC medio.

El gasto en pensiones contributivas alcanzó los 14.307,7 millones de euros en marzo, un 6% más que el año anterior.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 14.307,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.463.537 pensiones a 9,46 millones de personas, de las que 6,7 millones son de pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 335.000 de orfandad y 46.700 en favor de familiares.

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en marzo en 1.367,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.

Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), alcanzó a 1 de marzo los 1.568,5 euros mensuales, un 4,4% más que en marzo de 2025.