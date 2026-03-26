Dcoop, Pilatus, Acesur, DHV, Biorizon y Cobiomic Bioscience, premiadas por Trade como empresas andaluzas del año

Las claves nuevo Generado con IA Seis empresas andaluzas han sido premiadas en la primera edición de los galardones Andalucía Trade. Dcoop, Pilatus, Acesur, DHV Technology, Biorizon Biotech y Cobiomic Bioscience han sido reconocidas en distintas categorías. Los premios buscan fortalecer la empresa andaluza y reconocen trayectorias en internacionalización, innovación, desarrollo industrial y startups. Las empresas ganadoras fueron seleccionadas entre más de 300 candidaturas y recibieron una réplica en mármol blanco de un león de la Alhambra.

Los premios Andalucía Trade ya tienen sus primeros ganadores. La edición inaugural de estos galardones ha reconocido a seis empresas: Dcoop, Pilatus, Acesur, DHV Technology, Biorizon Biotech y Cobiomic.

Estas compañías han sido reconocidas en seis categorías diferentes en la primera edición de unos premios creados con carácter bienal. El objetivo es "fortalecer la empresa andaluza", apuntan los organizadores de estos reconocimientos.

Vencen tras imponerse entre más de 300 candidaturas y 47 finalistas, y obtienen ahora una estatuilla, réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, producida en mármol blanco de Macael.

“Es un símbolo que une como ningún otro la fuerza y representación que este monumento andaluz tiene en el mundo con la gran contribución que las empresas realizan a la difusión de la marca Andalucía en España y el mundo” destacó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y presidenta de Andalucía Trade, Carolina España.

España ha sido una de las encargadas de entregar los premios, en una gala en la que también han participado Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

También estuvieron presentes Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y Ana Requena, presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España y Medalla de Andalucía 2026.

Las categorías fueron Trayectoria Empresarial, Invest in Andalucía, Desarrollo Internacional, Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial y Startups.

Dcoop se lleva el de Trayectoria Empresarial; Invest in Andalucía va para Pilatus Aircraft Ibérica, premiada por su implantación en Sevilla desde 2024.

La categoría de Desarrollo Industrial, en cambio, ha sido para Acesur; Desarrollo Internacional para DHV Technology, premiada por su fuerte presencia internacional en el sector espacial, ámbito en el que ha participado en proyectos con organismos como la NASA y la Agencia Espacial Europea.

La categoría de Innovación y Transferencia de Conocimiento ha reconocido a Biorizon Biotech; en tanto que la categoría Startups ha destacado a Cobiomic Bioscience, fundada en 2022 en Córdoba y que desarrolla herramientas diagnósticas basadas en biomarcadores moleculares e inteligencia artificial para avanzar en la medicina personalizada.