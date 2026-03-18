La Audiencia Nacional abre juicio oral a mujer e hijos de expresidente Pescanova

Las claves nuevo Generado con IA La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra la esposa y dos hijos del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, acusados de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública. Se les reclama una fianza superior a 14,2 millones de euros, incluyendo multas de tres millones de euros impuestas a cada uno de los acusados. Según la investigación, ocultaron cuentas en Andorra y realizaron ingresos no declarados desde 2009, descubiertos tras una comisión rogatoria solicitada en 2016. P.J.F.A., uno de los hijos investigados y exdirector general de Pescanova, fue absuelto posteriormente de los cargos por la Audiencia Nacional en 2021.

La Audiencia Nacional ha decidido abrir juicio oral contra la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, a quienes reclama más de 14,2 millones de euros de fianza y acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

El to, firmado por el juez José de la Mata y al que ha tenido acceso Efe, precisa que los tres ocultaron a Hacienda la existencia de cuentas en Andorra, que salieron a la luz tras una comisión rogatoria pedida en 2016 a las autoridades de ese país en el marco de la instrucción del llamado "caso Pescanova".

Este último proceso está previsto que arranque el próximo 2 de diciembre, con Manuel Fernández de Sousa y el resto de la cúpula directiva en el banquillo, acusados de ocho delitos por maquillar las cuentas de la empresa para ocultar millonarias deudas y estafar así a inversores y clientes.

El documento recuerda que la fianza exigida a su mujer, Rosario Andrade, y a sus hijos P.J.F.A. -a su vez exdirector general de Pescanova- e Ignacio José Fernández Andrade tiene por objetivo "asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes" al término del juicio.

Nueve de los 14,2 millones estipulados se corresponden con las multas impuestas, ya que se ha fijado una sanción de tres millones para cada uno.

Según la investigación, los tres realizaron diferentes ingresos desde 2009 en el banco Andbank que no declararon a la Hacienda pública.

Aviso de Actualización

P.J.F.A. fue absuelto de los cargos que se les imputaban por medio de Auto de 28 de enero de 2021 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 4.