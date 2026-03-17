La deuda pública baja en enero al 100,8 % del PIB pero supera los 1,7 billones de euros

El Gobierno prevé una reducción progresiva de la deuda pública, aunque no estima cuándo bajará del 60% del PIB exigido por Bruselas.

La deuda de la Seguridad Social creció un 7,9% anual, mientras que la de las corporaciones locales bajó un 9,2% respecto al año anterior.

El saldo de la deuda aumentó un 4,7% interanual y un 0,5% respecto a diciembre, aunque no superó el máximo histórico de septiembre.

La deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de enero en 1,707 billones de euros, tras elevarse un 4,7% en términos interanuales. Eso sí, moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 100,8% respecto al mismo período del año anterior, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,707 billones) aumentó un 4,7% respecto al mismo mes de enero del año pasado, al tiempo que registró un incremento del 0,5% respecto al mes de diciembre.

Pese a los incrementos registrados en este primer mes del año, el dato de enero no supera el máximo histórico alcanzado en septiembre, cuando se situó en 1,709 billones de euros.

El Ejecutivo estima que la deuda pública se situará en el 100,9% del PIB en el año 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en 2028 para, más a largo plazo, caer al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

Administraciones

Por subsectores, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,559 billones de euros, con un incremento interanual del 5,2%, lo que supone un 92% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 34.000 millones (2% del PIB), que representa una disminución del 6,6% respecto al mismo dato del año anterior.

Por su parte, el saldo de la deuda de las Administraciones de la Seguridad Social se situó en 136.178 millones, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 8% del PIB. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 338.543 millones de euros en enero de 2026, equivalente a un 20% del PIB, con una variación interanual del 1%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 20.786 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 9,2% inferior al importe registrado un año antes.

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas.

Así, los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales del 4,3% y el 7,1%, respectivamente, y los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual del 7%.